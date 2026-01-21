Happy Village: Harvest Farm ile Kırsalda Sakin Bir Çiftlik Kurma Deneyimi

Oyunda temel amaç, ekim ve hasat döngüsü üzerinden çiftliği yavaş yavaş büyütmek. Tohumlar ekiliyor, ürünler hasat ediliyor ve hayvanlardan elde edilen kaynaklar üretim süreçlerinde kullanılıyor. Açılan üretim binaları sayesinde daha çeşitli ve daha değerli ürünler üretmek mümkün hale geliyor.

İlerleme sistemi sade ve akıcı şekilde ilerliyor. Siparişler tamamlandıkça yeni alanlar, yapılar ve dekorasyon seçenekleri açılıyor. Oynanış, tarayıcı üzerinden hızlı ve kesintisiz deneyim sunacak biçimde tasarlanmış.