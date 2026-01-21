onedio
Happy Village: Harvest Farm ile Kırsalda Sakin Bir Çiftlik Kurma Deneyimi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 15:11

Happy Village: Harvest Farm, oyuncuyu sakin ve huzurlu bir kırsal ortama davet eden klasik bir çiftlik yönetimi deneyimi sunuyor. Küçük bir araziyle başlayan oyun, zamanla mahsuller, hayvanlar ve üretim binalarıyla gelişen canlı bir çiftlik düzenine dönüşüyor. Tarayıcı tabanlı yapısı sayesinde indirme gerektirmeden ve reklamsız şekilde oynanabiliyor.

Oyun, temposu düşük ama ilerleme hissi net olan yapısıyla dikkat çekiyor.

Happy Village: Harvest Farm Nasıl Oynanır?

Oyunda temel amaç, ekim ve hasat döngüsü üzerinden çiftliği yavaş yavaş büyütmek. Tohumlar ekiliyor, ürünler hasat ediliyor ve hayvanlardan elde edilen kaynaklar üretim süreçlerinde kullanılıyor. Açılan üretim binaları sayesinde daha çeşitli ve daha değerli ürünler üretmek mümkün hale geliyor.

İlerleme sistemi sade ve akıcı şekilde ilerliyor. Siparişler tamamlandıkça yeni alanlar, yapılar ve dekorasyon seçenekleri açılıyor. Oynanış, tarayıcı üzerinden hızlı ve kesintisiz deneyim sunacak biçimde tasarlanmış.

Happy Village: Harvest Farm Kısa Oynanış Özeti

  • Tür: Çiftlik / Simülasyon

  • Oynanış yapısı: Tıklama tabanlı üretim ve yönetim

  • Temel mekanikler: Ekim, hasat, hayvan bakımı, üretim zinciri

  • İlerleme sistemi: Siparişler ve çiftlik genişletme

  • Platform: PC ve mobil tarayıcı

  • Kontroller:

  • PC: Fare tıklaması

  • Mobil: Ekrana dokunma

Happy Village: Harvest Farm'ı Hemen Oynamak İçin Tıkla!

Happy Village: Harvest Farm gibi tarayıcı tabanlı ve rahat tempolu oyunları keşfetmek isteyenler için Pixidus, farklı türlerde seçilmiş oyunlara ulaşmak adına pratik bir keşif alanı sunar.

Hemen oynamak için buraya tıkla!

Pixidus ile farklı oyunlara göz atmak isteyenleri de buraya alalım!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
