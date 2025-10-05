onedio
Hangisinin Kelime Anlamının Türkçe Çevirisi "Nazik Yol", "Kibar Yol", "Zarif Yol"dur? Kim Milyoner Olmak İster

Hangisinin Kelime Anlamının Türkçe Çevirisi "Nazik Yol", "Kibar Yol", "Zarif Yol"dur? Kim Milyoner Olmak İster

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 22:28

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez yarışmacıya 'Hangisinin Kelime Anlamının Türkçe Çevirisi 'Nazik Yol', 'Kibar Yol', 'Zarif Yol'dur?' sorusu yöneltildi. Bu soru, 200 bin TL değerinde! Peki hangi kelime nazik yol, kibar yol, zarif yol anlamına geliyor?

İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı.

Hangisinin Kelime Anlamının Türkçe Çevirisi "Nazik Yol", "Kibar Yol", "Zarif Yol"dur?

Hangisinin Kelime Anlamının Türkçe Çevirisi "Nazik Yol", "Kibar Yol", "Zarif Yol"dur?

A: Judo

B: Sumo

C: Kungfu

D: Bale

Doğru Cevap: A, yani Judo

Judo” kelimesi Japonca kökenlidir ve iki sözcükten oluşur:

  • 'Ju' (柔) = nazik, yumuşak, esnek

  • 'Do' (道) = yol, öğreti, disiplin

