Hangisi Yüzüne Daha Uygun? Latte ve Espresso Make-up Trendlerini İnceliyoruz!

Aslında bu makyajı yapmak düşünüldüğünden daha kolay. Çok basit şekilde anlatalım: Öncelikle bu makyajın anahtarı bronzluk olduğu için fondöten ile bronzlaştırıcını karıştırarak yüzüne uygula. Daha sonra gözlere kahverengi bir far geç ve dudaklar için yine kahverengi bir ruj seç. Kendi cilt alt tonuna göre kahverenginin sıcak ve soğuk tonlarından faydalanabilirsin.

Not: Alt tonunu bilmiyorsan damarlarının rengine bakabilirsin. Eğer mavi veya morsa, soğuk tonlusundur. Damarların daha yeşilse sıcak tonlusun. İkisinin karışımına benziyorsa da nötr bir alt tonuna sahipsin diyebiliriz.