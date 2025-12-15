onedio
Hangisi Yüzüne Daha Uygun? Latte ve Espresso Make-up Trendlerini İnceliyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal
15.12.2025 - 18:01

Sosyal medyada adını sıkça duyduğumuz, isimleriyle kahve içme isteğimizi kabartan latte ve espresso makyajlarını bugün incelemeye alıyoruz. İkisi temel olarak birbirine benzese de, farklarını oluşturan birkaç tüyo bulunuyor. Bu içerikte bir makyaj rehberi seni bekliyor. 👁👄

Makyaj radarımızın bugünkü konukları kahvelerden oluşuyor! İlk konuğumuz: Latte Make-up.

Latte makyaj, tıpkı adı gibi renklerini kahve tonunun yumuşak, sıcak ve sütlü tonlarından alıyor. Latte makyajındaki temel görünüme baktığımızda daha çok yüzde hafif bronzluk, yumuşak gölgeler ve doğal bir ışıltıdan oluştuğunu görüyoruz. Bu makyajın temel amacı her şeyin sade ve sanki yüzünün bir parçası gibi durması...

Latte makyajı nasıl yapılır konusuna gelirsek...

Aslında bu makyajı yapmak düşünüldüğünden daha kolay. Çok basit şekilde anlatalım: Öncelikle bu makyajın anahtarı bronzluk olduğu için fondöten ile bronzlaştırıcını karıştırarak yüzüne uygula. Daha sonra gözlere kahverengi bir far geç ve dudaklar için yine kahverengi bir ruj seç. Kendi cilt alt tonuna göre kahverenginin sıcak ve soğuk tonlarından faydalanabilirsin. 

Not: Alt tonunu bilmiyorsan damarlarının rengine bakabilirsin. Eğer mavi veya morsa, soğuk tonlusundur. Damarların daha yeşilse sıcak tonlusun. İkisinin karışımına benziyorsa da nötr bir alt tonuna sahipsin diyebiliriz. 

Bu trendin öncülerini hepimiz tanıyoruz. 👇

Latte makyajın bu kadar popüler olmasının rolünü sosyal medyanın baş tacı TikTok üstleniyor. TikTok fenomeni Rachel Rigler tarafından patlatılan bu akıma dünyaca tanınan ünlülerin de dahil olmasıyla iyice popüler hale geldi. Bu isimler arasında Hailey Bieber, Gigi Hadid ve Jennifer Lopez gibi ünlüler bulunuyor.

Sıra geldi ikinci konuğumuza: Espresso Make-up.

Espresso makyaj ise, latte makyajının daha koyu, daha belirgin ve daha çarpıcı versiyonudur. Yani tıpkı latte ve espresso kahveleri arasındaki fark gibi espresso, kahverenginin çok daha koyu tonlarından oluşur. Espresso makyajı da tıpkı kahvesi gibi insanı bir anda çarpar. Daha kasvetli görünümler için tercihin espresso makyajından yana olsun.

Latte makyajının birinci dereceden akrabası espresso makyajı!

Bu bir şaka değil çünkü gerçekten de espresso makyajı bu isimle ortaya çıktı. Popüler TikTok kullanıcısı Danielle Marcan, espresso makyajından ilk olarak 'latte makyajının grunge kardeşi' olarak bahsetti. Sonra bu makyaj türü de bir akım olarak kaldı...

Kendine en yakışan tarzı bul!

Hangi tarzın yüzüne daha çok yakışacağını bulmak için cilt alt tonuna bakman yeterli. Eğer sıcak ve nötr tonlu bir alt tonun varsa, latte makyajı sende harika durur (soldaki makyaj). Espresso makyajın ise daha geniş bir yelpazesi vardır. Hem koyu hem de açık tenlerde, kahverenginin rengine göre çok güzel uyum yakalayabilirsin.

Dudak kombosunda tarafını seç!

Latte makyajında dudaklar daha çok nude-kahve tonlarıyla çerçevelenir. Espresso makyajında ise dudaklar çok daha nettir. Soğuk kahve tonları veya koyu nude renkler hakimdir. Dudak kombosu bir makyajın olmazsa olmazıdır, çünkü makyajın tüm havasını bir anda değiştirir.

İkisini de dene, tarafını belirle! 🤎

İki makyaj türünü de tamamen kendi zevklerinle birleştirerek cildine yakıştırabilirsin. Eğer günlük hayatta daha az makyaj yapmayı seviyorsan, latte görünüm tam senin zevkine göre! Cildinin sıcaklığını öne çıkarıyor.

Ancak sen belirgin bakışlardan, keskin dudak çizgilerinden ya da yüz hatlarının vurgulanmasından hoşlanıyorsan tercihini espresso makyajdan yana kullan. İkisi de doğru uygulandığında yüzde muhteşem bir etki bırakıyor.

