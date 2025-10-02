onedio
Hangisi ‘Banlamak’ Kelimesinin Sözlükteki Anlamlarından Biridir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.10.2025 - 22:23

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Hangisi ‘banlamak’ kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?” sorusu gündem oldu. 

İşte detaylar 👇

Hangisi ‘banlamak’ kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?

A: Bağırmak

B: Batırmak

C: Varsaymak

D: Engellemek

Doğru Cevap: Bağırmak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
