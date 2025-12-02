Hangi Ünlü Çifti Ebeveyn Olarak Seçerdin?

Her aile bir evren… Peki sen hangi ünlü çiftin kurduğu evrende büyümeyi seçerdin? Bir yanda kahkahanın gök gürültüsü, diğer yanda sanatsal bir sessizlik… Bazı yuvalar disiplinle parlar, bazıları sıcaklıkla, bazıları da tatlı bir kaosla. Şimdi hafifçe geriye yaslan; magazin evreninin kapıları aralanıyor. Hangi çiftin sofrasına oturmak, hangi evin duvarlarında büyümek isterdin?