Hangi Para Birimi Seni Yansıtıyor?
Hepimizin karakteri farklı ama parayla kurduğumuz ilişki az çok bizi ele veriyor. Kimimiz risksiz ama güvenli tarafı seçer, kimimiz dalgalı denizlerde adrenalinden beslenir. Senin ruhuna en çok hangi para birimi uyuyor dersin?
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını öğrenelim şimdi!
3. Alışveriş yapmayı kim sevmez ki... Sen alışveriş yaparken kontrolü elde tutabiliyor musun?
4. Arkadaşın sana dışarıda yemek yeme teklifinde bulundu diyelim. Kuracağın ilk cümle ne olur?
5. İnternet alışverişinde sepetini kontrol eder misin peki?
6. Birinden borç para aldıktan sonra onu nasıl ödersin?
7. Faturalarını nasıl ödersin diye sorsak?
8. Gittiğin/Gitmek istediğin ülkelerden birini seçer misin?
9. Aylık bütçe dışında haftalık bütçeni nasıl kontrol ediyorsun?
10. İhtiyacın olan bir şey satın alacaksın diyelim. Piyasa araştırması yapar mısın?
11. Son olarak şunu merak ettik: Her ay gelirinin bir kısmını bir köşeye atıyor musun?
Dolar!
Euro!
Türk Lirası!
Bitcoin!
2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
