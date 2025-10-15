Hangi Para Birimi Seni Yansıtıyor?

Sen biraz inişli çıkışlısın ama bu seni kırılgan değil aksine dayanıklı yapıyor. Ne olursa olsun toparlanıp yoluna devam ediyorsun. İnsanların sana güvenmesinin nedeni de bu çünkü sen gerçek hayatta var olan birisin. Süslü paketlere gerek duymuyorsun. Arkadaşların seni samimi, içten ve hatta biraz fazla dobra bulabilir. Ama tam da o yüzden seviliyorsun. Maskelerin olmadığı olduğu gibi yaşayan bir ruhsun. Kolay kolay pes etmiyorsun, gerekirse ayağını yere vurup devam diyorsun!