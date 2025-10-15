onedio
Hangi Para Birimi Seni Yansıtıyor?

Erkan Tuna Budak
15.10.2025 - 17:05

Hepimizin karakteri farklı ama parayla kurduğumuz ilişki az çok bizi ele veriyor. Kimimiz risksiz ama güvenli tarafı seçer, kimimiz dalgalı denizlerde adrenalinden beslenir. Senin ruhuna en çok hangi para birimi uyuyor dersin?

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını öğrenelim şimdi!

3. Alışveriş yapmayı kim sevmez ki... Sen alışveriş yaparken kontrolü elde tutabiliyor musun?

4. Arkadaşın sana dışarıda yemek yeme teklifinde bulundu diyelim. Kuracağın ilk cümle ne olur?

5. İnternet alışverişinde sepetini kontrol eder misin peki?

6. Birinden borç para aldıktan sonra onu nasıl ödersin?

7. Faturalarını nasıl ödersin diye sorsak?

8. Gittiğin/Gitmek istediğin ülkelerden birini seçer misin?

9. Aylık bütçe dışında haftalık bütçeni nasıl kontrol ediyorsun?

10. İhtiyacın olan bir şey satın alacaksın diyelim. Piyasa araştırması yapar mısın?

11. Son olarak şunu merak ettik: Her ay gelirinin bir kısmını bir köşeye atıyor musun?

Dolar!

Senin kafanda hep garantici bir taraf var. Risk almak yerine güvenli olanı seçiyorsun. İnsanlar da seni kolay kolay sarsılmaz biri olarak görüyor. Bir şey planladığında ya da söz verdiğinde dönüp bakmıyorlar bile çünkü biliyorlar ki yapacaksın Senin bu sağlam duruşun çevrendekilere huzur veriyor. Tamam ya o halleder dedikleri insansın. Bazen fazla ciddi takılıyor olabilirsin ama sen olmazsan ortam çabuk dağılırdı!

Euro!

Senin için hayat biraz da her şey yerli yerinde olsun kafasıyla ilerliyor. Kaos sevmiyorsun gereksiz stresi de hayatına sokmuyorsun. Rahatına düşkünsün ama tembelliğe değil daha çok güzel gözüksün iyi hissettirsin bakış açısındasın Arkadaşların arasında sakin tavırlarınla işini bilen halinle öne çıkıyorsun. Bazen fazla seçici olduğun düşünülebilir ama bu aslında neye değer verdiğini bilmekten geliyor. Senin olayın kalite ve denge!

Türk Lirası!

Sen biraz inişli çıkışlısın ama bu seni kırılgan değil aksine dayanıklı yapıyor. Ne olursa olsun toparlanıp yoluna devam ediyorsun. İnsanların sana güvenmesinin nedeni de bu çünkü sen gerçek hayatta var olan birisin. Süslü paketlere gerek duymuyorsun. Arkadaşların seni samimi, içten ve hatta biraz fazla dobra bulabilir. Ama tam da o yüzden seviliyorsun. Maskelerin olmadığı olduğu gibi yaşayan bir ruhsun. Kolay kolay pes etmiyorsun, gerekirse ayağını yere vurup devam diyorsun!

Bitcoin!

Sende biraz kestirilemez bir hava var. Bir gün aşırı enerjik, ertesi gün tamamen kendi halinde olabiliyorsun. Bu da insanları sana karşı hem meraklı hem de dikkatli yapıyor. Riskten kaçmıyorsun ve bazen bilerek gözü kara davranıyorsun Kimi zaman çevrendekileri şaşırtıyorsun ve hatta biraz geriyorsun ama seni ilginç yapan da bu. Seninle vakit geçiren biri hiçbir şeyin sıradan olmayacağını biliyor. Bir bakmışsın parlıyorsun bir bakmışsın kayıptasın. Sıkıcı olmak sana göre değil!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
