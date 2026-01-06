Hangi Efsane Tenisçi Senin Ruh Eşin?

Senin ruh eşin Serena Williams çünkü sen ya zirvedesin ya da oraya doğru tırmanıyorsun. Güçlü bir duruşun var, girdiğin ortamda sesini yükseltmesen bile fark ediliyorsun.

Serena Williams 23 Grand Slam şampiyonluğu, yıllarca süren dünya 1 numaralığı ve korttaki fiziksel-mental üstünlüğüyle kadın tenisinde bambaşka bir çağ açtı. Ama Serena’yı efsane yapan sadece kazandıkları değil; baskı altında nasıl ayakta kaldığı, eleştirilere rağmen kendi yolundan vazgeçmemesi.

Sen de Serena gibi gücünü saklamayan, geri adım atmayan ve “ben buradayım” demekten çekinmeyen birisin. Hayatta sana alan açılmadığında, o alanı kendin yaratıyorsun. Ruh eşin Serena çünkü sen de kazanırken sadece skor tabelasına değil, tarihe iz bırakmak istiyorsun.