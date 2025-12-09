Haftaya Başlarken Seni Hazırlayan Rock Parçaları
Pazartesi sendromu mu? Bırak o eski hikayeleri! Haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya ne dersin? Hızla koşmaya başlamadan önce, içindeki rock yıldızını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak parçalar burada! Bu listeyle seni hazırlıyoruz, çünkü hafta her zaman yüksek sesle başlar. Hazır mısın? İşte seni yola çıkaracak, coşturacak ve motive edecek o rock şarkıları!
1. NEU! - Hallogallo
2. Can - Mother Sky
3. Oneida - Sheets of Easter
4. Moon Duo - Gimme The Power
5. Stereolab - French Disko
6. A Place to Bury Strangers - Missing You
7. Sonic Youth - Kool Thing
8. Lumerians - High Frontier
9. Thee Oh Sees - Encrypted Bounce
10. Wooden Shjips - Grave
11. Queen - Stone Cold Crazy
12. Black Sabbath - Iron Man
13. Red Hot Chili Peppers - Give It Away
14. Rage Against The Machine - Killing In The Name
15. Led Zeppelin - Whole Lotta Love
