Haberler
Genel Kültür
Müzik
Haftaya Başlarken Seni Hazırlayan Rock Parçaları

Ecem Bekar
09.12.2025 - 18:50

Pazartesi sendromu mu? Bırak o eski hikayeleri! Haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya ne dersin? Hızla koşmaya başlamadan önce, içindeki rock yıldızını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak parçalar burada! Bu listeyle seni hazırlıyoruz, çünkü hafta her zaman yüksek sesle başlar. Hazır mısın? İşte seni yola çıkaracak, coşturacak ve motive edecek o rock şarkıları!

1. NEU! - Hallogallo

2. Can - Mother Sky

3. Oneida - Sheets of Easter

4. Moon Duo - Gimme The Power

5. Stereolab - French Disko

6. A Place to Bury Strangers - Missing You

7. Sonic Youth - Kool Thing

8. Lumerians - High Frontier

9. Thee Oh Sees - Encrypted Bounce

10. Wooden Shjips - Grave

11. Queen - Stone Cold Crazy

12. Black Sabbath - Iron Man

13. Red Hot Chili Peppers - Give It Away

14. Rage Against The Machine - Killing In The Name

15. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

