Günlük Alışkanlıklarına Göre Hangi Filmin Başrolüsün?
Günlük Alışkanlıklarına Göre Hangi Filmin Başrolüsün?
Çok eğlenceli bir testle karşındayız! Günlük alışkanlıkların aslında kişiliğin hakkında pek çok ipucu veriyor. Şimdi bu ipuçları sayesinde, hangi filmin başrolünü oynadığını bulacağız. Hazırsan, başrolü keşfetmeye başlayalım ve bakalım film dünyasında yıldızın nerelerde parlamış!
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1. Günlük alışkanlıklar kahvaltı tercihinden başlar!
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2. Günlük yaşam tarzın aşağıdakilerden hangisine daha yakın?
3. Günlük hayatında düzenli olarak spor yapıyor musun?
4. Bu günlük işlerden hangisini daha çok seviyorsun?
5. Bir sorunu nasıl çözersin?
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6. Sona yaklaşıyoruz. Günlük hayatta nasıl birisin?
7. Hangi zaman diliminde kendini daha iyi hissediyorsun?
8. Son olarak, günlük alışkanlıklarından ne kadar memnun olduğunu soralım!
Truman Show!
Forrest Gump!
Harry Potter!
Amélie Poulain!
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