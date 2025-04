Günlük alışkanlıkların seni Truman Show’daki Truman’a benzetiyor! Düzenli ve disiplinli bir yaşam tarzın var. Her şeyin yerli yerinde olduğu, güvenli bir rutin. Ancak, tıpkı Truman gibi, zaman zaman bu düzene karşı sorgulamalar yapıyorsun. Her şey yolunda giderken, bir anda bu döngüden çıkıp, farklı bir şeyler yapmak, keşfetmek istiyorsun. Bu yüzden gezmeyi çok seviyorsun. Yeni yerler görmek, tanımadığın sokaklarda kaybolmak senin için büyük bir tutku. Hem disiplinli hem de cesur bir şekilde, her zaman yeni keşiflere ve yeniliğe açık bir insansın. Tam Truman gibi!