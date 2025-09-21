onedio
Gumball 3000 Rallisi ile Türkiye'ye Gelen 4 Milyon Dolarlık Pagani Utopia İlgi Odağı Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
21.09.2025 - 12:43

Dünyanın en popüler lüks otomobil rallilerinden biri olan Gumball 3000, bu sene İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda başlıyor! Dünyanın farklı bölgelerinde 25 yıldır düzenlenen ralli, dünyanın en önemli şehir merkezlerinde iş insanlarını, sporcuları ve sanatçıları bir araya getiriyor.

Sultanahmet'te başlayıp Selimiye'ye gidecek olan lüks araçlar, İstanbul'da ilgi odağı oldu. Özellikle de Pagani Utopia, 4 milyon dolarlık fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: autozoomer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Gumball 3000 Rallisi İstanbul'da!

Gumball 3000, dünyanın en popüler lüks otomobil rallilerinden biri olarak biliniyor. 1999 yılında, İngiliz iş insanı ve moda tasarımcısı Maximillion Cooper tarafından başlatılan bu ralli, o gün bugündür ilgi odağı olmaya devam ediyor. klasik bir motorspor yarışından ibaret olmayan bu rallide daha çok gösteri, prestij ve eğlence ön plana çıkıyor. 

Dünya çapından gelen katılımcılar ise genellikle milyonerler, ünlüler, sporcular, iş insanları ve koleksiyonculardan oluşuyor. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce gibi lüks ve süper spor arabalar, farklı ülkeleri ziyaret ederek rallide boy gösteriyor.

Bu sene Gumball 3000'e İstanbul Sultanahmet'ten start verildi.

İstanbul sokaklarında görüntülenen Pagani Utopia da ilgi odağı oldu.

Gumball 3000 kapsamında Sultanahmet'e gelen lüks araçlardan birisi de Pagani Utopia oldu. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan lüks araç, kısa sürede gündem olmayı başardı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 

İtalyan süper otomobil üreticisi Pagani’nin 2022’de tanıttığı en yeni hiper otomobili olan Utopia, Horacio Pagani’nin hayalindeki saf sürüş deneyimini ve tasarım vizyonunu yansıtmayı amaçladığı için 'ütopya' ismini almıştır.

Gelelim Pagani Utopia'nın özelliklerine.

Sadece 99 adet üretilen ve tanıtımından kısa süre sonra tükenen bu özel aracın özellikleri ise şu şekilde:

  • Motoru: Mercedes-AMG tarafından üretilen 6.0 litrelik çift turbo V12 motor bulunuyor. Yaklaşık 864 beygir gücü ve 1100 Nm tork üretiyor.

  • Şanzıman: Manuel veya 7 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Manuel vites seçeneği, modern hiper otomobiller arasında çok nadir.

  • Tasarım: Önceki Pagani modellerindeki sanatsal ve heykelsi çizgileri koruyor, ama daha sade ve temiz bir tasarım anlayışı benimsenmiş. İç mekânda dijital ekranlar yerine klasik göstergeler ve mekanik butonlar tercih edilmiş.

  • Ağırlık: Yaklaşık 1.280 kg ile oldukça hafif. Bu, karbon fiber ve titanyum gibi gelişmiş malzemelerin kullanılmasından kaynaklanıyor.

  • Performans: Resmî 0-100 km/s verisi açıklanmadı ama gücü ve ağırlığı düşünüldüğünde 3 saniyenin altında olması bekleniyor.

Detaycılık, zarafet, el işçiliği...

Otomobil tutkunlarının bir sanat eseri olarak nitelediği Pagani Utopia'nın her detayı incelemeye değer! 

Fiyatı ise yaklaşık olarak 4 milyon dolar :)

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
