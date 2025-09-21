Gumball 3000 Rallisi ile Türkiye'ye Gelen 4 Milyon Dolarlık Pagani Utopia İlgi Odağı Oldu!

Dünyanın en popüler lüks otomobil rallilerinden biri olan Gumball 3000, bu sene İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda başlıyor! Dünyanın farklı bölgelerinde 25 yıldır düzenlenen ralli, dünyanın en önemli şehir merkezlerinde iş insanlarını, sporcuları ve sanatçıları bir araya getiriyor.

Sultanahmet'te başlayıp Selimiye'ye gidecek olan lüks araçlar, İstanbul'da ilgi odağı oldu. Özellikle de Pagani Utopia, 4 milyon dolarlık fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: autozoomer