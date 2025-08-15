onedio
Güdülerden Özgürleşmek ve Kendini Keşfetmek: Kendi Hayatını Yönet

Ünal Güner
15.08.2025 - 11:19

Kendi kendinizi yönetebiliyor musunuz? Yoksa dışarıdan mı yönlendirip yönetiliyorsunuz? 

Yani güden enerji nedir? Sizi kim, ne ve nasıl enerjiler güdüyor olabilir? Her birimizin varlığında bir sürü kodlamalar mevcuttur. Ve fark ederek ya da fark etmeyerek çeşitli yerlerde güdülür, yönlendirilir ve idare ediliriz. Fark edene kadar.

Peki, nasıl fark edeceğiz?

Öncelikle nelerin bizi güdüp yönlendirdiğini anlamak, öğrenmek ve fark etmek ile başlayalım.

Birincisi, bizi geldiğimiz coğrafya yönlendirir. Buradaki çeşitli tesirler ve titreşimler bizleri güdebilir. Coğrafi çeşitlilik, engebeler, düzlükler, sıcaklıklar, soğukluklar bizim üzerimizde etkilidir. Bu durum hormonlarımızı  etkileyebilir.

Beslenme de önemli bir etkendir. Sağlıklı ya da sağlıksız beslenme hormonlarımızı etkileyerek, üzerimizdeki çeşitli enerji sistemlerinin farklılaşması, baskı altına alınması veya zorlanması yoluyla güdülenmemize neden olabilir.

Reklamlar; bazıları bilerek, bazıları ise bilmeden izlediğimiz görüntüler, alt metinler, sübliminal mesajlar ve hatta frekanslarla yapılan çeşitli etkiler bizim zihnimizi, duygularımızı güdüleyebilir. Bize çeşitli etkiler yapabilir.

Bazen, açılmış bir şişenin kapağındaki ses, bizi o içeceği içmeye yönlendirebilir. O sesi duyduğumuz her anda canımız onu çekebilir. Çeşitli besin maddelerinde bu durumlar yaşanabilir. 

Bir de geçmişimizden gelen ailemizden aldığımız çeşitli güdüler ve kodlamalar vardır. Hani 'şunu yapma' denilenler vardır ya… Aslında anne babalarımız bilmeden, onu “hep yap” dediler. Çünkü sistemde 'ma eki' yoktur.  'Sakın şunu yapma' dediğimizde, ya da bize söylendiğinde,  bu aslında şuur altımıza yerleşmiş, zamanı geldiğinde yapılmak üzere bir kodlamaydı. 

Ve şimdi bu kodlamaları fark ederek, üzerimizdeki bize ait olmayan ne varsa çöpe atabiliriz.

Bazen dinsel, bazen toplumsal, bazen de kültürel kodlamalar vardır. Nerede, bize hangi tohumlar ekildiyse, bunları kendimizden ayırarak önce kendimiz olmamız önemlidir.

Kendimiz olduktan itibaren,  dinsel seçim, toplumsal seçim, dost ve arkadaş seçimleri, yemek seçimleri ve hayat seçimlerimizi yapabiliriz. Güdülerden özgürleşmek,  İradeyi kendi elimize almaktır aslında.

Kendimiz olma yolculuğunda, hepimize başarılar diliyorum.

Görüşmek dileğiyle…

