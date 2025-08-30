Google'ın Yapay Zeka Fotoğraf Düzenleyicisi Nano Banana Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte Özellikleri!

Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları son dönemde hızla yayılıyor. Google da Gemini uygulamasına eklediği yeni modeliyle bu alanda dikkat çekiyor. “Nano Banana” adı verilen bu özellik, fotoğraf düzenlemeyi tamamen yapay zekaya bırakıyor. Arka plan değiştirme, fotoğraf birleştirme ve çok adımlı düzenleme gibi gelişmiş işlevler sunuyor. Üstelik mobil cihazlardan web tarayıcılara kadar birçok platformda kullanılabiliyor.

Peki nedir bu Nano Banana ve nasıl kullanılır? Gelin bakalım!

