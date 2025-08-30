onedio
Google'ın Yapay Zeka Fotoğraf Düzenleyicisi Nano Banana Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte Özellikleri!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2025 - 16:07

Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları son dönemde hızla yayılıyor. Google da Gemini uygulamasına eklediği yeni modeliyle bu alanda dikkat çekiyor. “Nano Banana” adı verilen bu özellik, fotoğraf düzenlemeyi tamamen yapay zekaya bırakıyor. Arka plan değiştirme, fotoğraf birleştirme ve çok adımlı düzenleme gibi gelişmiş işlevler sunuyor. Üstelik mobil cihazlardan web tarayıcılara kadar birçok platformda kullanılabiliyor.

Peki nedir bu Nano Banana ve nasıl kullanılır? Gelin bakalım!

Nano Banana Nedir?

Nano Banana, Google’ın Gemini 2.5 Flash Image modeli olarak geliştirdiği yapay zekâ tabanlı fotoğraf düzenleme aracıdır. Kullanıcıların yüklediği fotoğrafları doğal dilde yazılan komutlarla düzenleyebiliyor. Arka plan değişimi, yeni efektler ekleme ya da farklı görselleri bir araya getirme gibi işlemler birkaç saniyede yapılabiliyor.

Google’ın açıklamasına göre Nano Banana, sadece Gemini uygulamasıyla sınırlı değil. Adobe Express ve Firefly gibi platformlar üzerinden de kullanılabiliyor. Bu yönüyle farklı kullanıcı gruplarına hitap eden kapsamlı bir düzenleme aracı konumunda.

Nano Banana Nasıl Kullanılır?

Nano Banana’yı kullanmak için Gemini uygulamasına giriş yapmak yeterli. Kullanıcılar diledikleri fotoğrafı yükleyip düzenleme taleplerini yazılı komutlarla iletebiliyor. Örneğin “Arka planı sahil yap” ya da “Üzerime süper kahraman pelerini ekle” gibi istekler anında yerine getiriliyor.

Ayrıca Gemini API, Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Yazılımcılar bu API’yi kullanarak Nano Banana’yı kendi projelerine entegre edebiliyor. Profesyoneller için hız, pratiklik ve tutarlılık sağlayan bir araç olmasıyla öne çıkıyor.

Nano Banana Ücretli mi?

Nano Banana, Google’ın Gemini 2.5 Flash Image modeliyle çalışıyor ve bu özellik bireysel kullanıcılar için ücretli abonelik planları kapsamında sunuluyor. Bireysel kullanıcılar, Gemini uygulamasındaki Google AI Pro planına abone olarak Nano Banana’ya erişim sağlayabiliyor. Bu planın aylık ücreti yaklaşık 20 dolar ve gelişmiş modellere erişim imkanı sunuyor. Gemini uygulamasında Flash Image için ayrıca ayrı bir fiyatlandırma bulunmuyor, plan kapsamında kullanılıyor.

Geliştiriciler için ise model, API üzerinden token bazlı bir ücretlendirmeyle sunuluyor. Ortalama olarak her görsel düzenleme işleminin maliyeti 0,039 dolar seviyesinde oluyor.

Nano Banana Özellikleri

Nano Banana’nın sunduğu özellikler, klasik fotoğraf düzenleyicilerden çok daha ileri seviyede:

  • Arka plan değiştirme: Tek bir komutla görsellerin arka planı istenilen şekilde değiştirilebiliyor.

  • Çoklu düzenleme: Aynı fotoğraf üzerinde art arda farklı düzenlemeler yapılabiliyor.

  • Design remix: İki farklı görsel birleştirilerek yaratıcı tasarımlar oluşturulabiliyor.

  • Tutarlılık: Yüzler, evcil hayvanlar veya önemli nesneler defalarca düzenlense bile bozulmadan korunuyor.

  • Gerçek zamanlı hız: Normalde saatler sürecek düzenlemeler saniyeler içinde tamamlanıyor.

  • Stil aktarımı: Bir görseldeki doku veya desen, başka bir fotoğrafa uygulanabiliyor.

  • Gizlilik ve şeffaflık: Düzenlenen tüm fotoğraflara görünür filigran ve Google’ın SynthID dijital işareti ekleniyor.

