Google Haritalarda Sürenin Yanında Yer Alan Yaprak Sembolü Ne İşe Yarıyor?
Harita uygulamaları ve navigasyon programları uzun yıllardır hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Ancak sürekli kullandığımız uygulamalarda bile kimi zaman bazı önemli detayları görmezden gelebiliyoruz. Bazı semboller faydasız gibi görünse de öylesine konulmadıkları aşikar. Bir X kullanıcısı da Google Haritalar uygulamasında sürenin yanında çıkan yeşil yaprak sembolünü takipçilerine sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki nedir bu işaret?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın