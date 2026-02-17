onedio
Google Haritalarda Sürenin Yanında Yer Alan Yaprak Sembolü Ne İşe Yarıyor?

Google Haritalarda Sürenin Yanında Yer Alan Yaprak Sembolü Ne İşe Yarıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
17.02.2026 - 17:14

Harita uygulamaları ve navigasyon programları uzun yıllardır hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Ancak sürekli kullandığımız uygulamalarda bile kimi zaman bazı önemli detayları görmezden gelebiliyoruz. Bazı semboller faydasız gibi görünse de öylesine konulmadıkları aşikar. Bir X kullanıcısı da Google Haritalar uygulamasında sürenin yanında çıkan yeşil yaprak sembolünü takipçilerine sordu.

Soru şöyleydi;

Soru şöyleydi;
twitter.com

Pek çok kişi araştırmadan yanıt verdi. Kimileri bunun ters yön uyarısı olduğunu söyledi, kimisi de yol üzerinde yaprak toplanacak alternatif mola yerleri gibi ironik yanıtlar verdi. Ancak çok tatmin edici yanıtlar gelmedi.

Peki nedir bu işaret?

Peki nedir bu işaret?

Görseldeki yeşil yaprak işareti, Google Haritalar'ın 'Eko-dostu rota' (Eco-friendly routing) özelliğini temsil ediyor.

Bu sembol:

  • En Düşük Yakıt Tüketimi: Bu rota varış noktanıza giderken aracınızın en az yakıt veya şarj harcayacağı yolu gösteriyor.

  • Emisyon Tasarrufu: Diğer rotalara göre daha az karbondioksit salınımı yapmanızı sağlıyor.

 Genellikle en hızlı rotayla aynı sürededir veya çok küçük bir zaman farkı vardır. Eğer başka bir rota çok daha hızlıysa, Google size ikisi arasında seçim yapma şansı sunar. Ancak yaprak sembolü varsa bu her zaman doğaya ve çevreye en faydalı rota anlamına gelir.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
