Google Haritalarda Sürenin Yanında Yer Alan Yaprak Sembolü Ne İşe Yarıyor?

Görseldeki yeşil yaprak işareti, Google Haritalar'ın 'Eko-dostu rota' (Eco-friendly routing) özelliğini temsil ediyor.

Bu sembol:

En Düşük Yakıt Tüketimi: Bu rota varış noktanıza giderken aracınızın en az yakıt veya şarj harcayacağı yolu gösteriyor.

Emisyon Tasarrufu: Diğer rotalara göre daha az karbondioksit salınımı yapmanızı sağlıyor.

Genellikle en hızlı rotayla aynı sürededir veya çok küçük bir zaman farkı vardır. Eğer başka bir rota çok daha hızlıysa, Google size ikisi arasında seçim yapma şansı sunar. Ancak yaprak sembolü varsa bu her zaman doğaya ve çevreye en faydalı rota anlamına gelir.