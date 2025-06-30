Google’a En Çok Yazdığın Kelimelere Göre Karakter Analizini Ortaya Çıkarıyoruz!
Google'da hepimiz bir şeyler arayıp duruyoruz. Peki bu aramalar bizim hakkımızda ne söylüyor? Aslında yaptığımız aramalar karakterimizi de ortaya koyuyor. En çok aradığın kelimeler bize karakterini anlatıyor. Aramalarına göre karakter analizini yapalım mı?
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1. Cinsiyetini seç bakalım...
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2. Şimdi sıra yaşını seçmede!
3. Hangisi senin aradığın kelimelerden biri?
4. Yeni bir şey duyduğunda Google'da nasıl ararsın?
5. Soru sorma stilin nasıldır peki?
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6. Hangisini senin aramana yakın?
7. Hangisi senin aramalarına daha çok benziyor?
8. "Evde" diye başlayan bir cümleyi Google'da nasıl tamamlarsın?
9. Hangisi senin Google'daki "nasıl" aramana benzer?
10. Son olarak Google senin için hayat kurtarıcı mı?
Sen meraklısın!
Sen kaygılısın!
Sen pratiksin!
Sen yaratıcısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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