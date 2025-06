Senin için Google, her şeyi bulabileceğin bir derya. Aklına takılan her şeyi sorabildiğin için çok seviyorsun. Sen her şeyin nedenini, nasılını merak eden birisin. Google bunlara ulaşmanı kolaylaştırıyor. Olmasaydı da bir şekilde sen bunların cevabını bulurdun gerçi. Bu merakın ve araştırmacı ruhunla hiçbir bilgiden eksik kalmak istemiyorsun. Tabii bu merakın öyle yüzeysel değil, her şeyin derinine inmek istiyorsun. Çevren de buna alışık zaten, bir şey öğrenmek istediklerinde önce sana soruyorlar.