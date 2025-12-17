onedio
Global Building Atlas ile Dünyadaki Tüm Binalar Artık 3 Boyutlu Görünebilecek

Global Building Atlas ile Dünyadaki Tüm Binalar Artık 3 Boyutlu Görünebilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 22:17

Almanya merkezli bir araştırma ekibi, yapay zekâ ve uydu görüntülerinden yararlanarak dünya genelindeki yaklaşık 2,75 milyar yapının konumu ve hacmini içeren Global Building Atlas adlı üç boyutlu bir haritayı kamuoyuna sundu. Klasik iki boyutlu haritalardan ayrışan bu küresel veri seti; afet risklerinin analizi, kentsel planlama, dönüşüm projeleri ve sosyoekonomik göstergelerin ölçülmesi gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Türkiye açısından da stratejik değer taşıyan harita, Safranbolu’daki tarihi yapılardan İstanbul’un yüksek binalarına kadar yeryüzündeki tüm yapıların, hatta bireysel konutların dahi üç boyutlu olarak incelenmesine imkân tanıyor.

Safranbolu’nun tarihi evlerinden İstanbul’un gökdelenlerine, Roma’daki antik yapılardan Berlin’in çağdaş mimarisine kadar dünyadaki tüm yapılar artık evinizden üç boyutlu olarak incelenebiliyor. Global Building Atlas adı verilen interaktif harita, yeryüzündeki yaklaşık 2,75 milyar binanın konumunu ve fiziksel boyutlarını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Önceki en kapsamlı veri setine kıyasla bir milyardan fazla ek yapıyı içeren bu çalışma, Almanya’daki Münih Teknik Üniversitesi’nden (TUM) araştırmacılar tarafından kapsamlı uydu görüntüleri ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak hazırlandı.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Xiaoxiang Zhu, üç boyutlu bina verilerinin kentleşme düzeyi ve yoksulluk analizlerinde klasik iki boyutlu haritalara kıyasla çok daha isabetli sonuçlar sunduğunu belirtti. Zhu, “Üç boyutlu modeller yalnızca binaların kapladığı alanı değil, hacmini de ortaya koyuyor. Bu da yaşam koşullarını anlamada çok daha hassas bir değerlendirme yapılmasını sağlıyor” dedi. Araştırma ekibi, özellikle kent merkezlerinde elde edilen verilerin çözünürlüğünün, benzer veri tabanlarına göre yaklaşık 30 kat daha ayrıntılı olduğuna dikkat çekti.

Veri setinin ortaya koyduğu tabloya göre Asya, 1,22 milyar binayla dünya genelindeki yapı stokunun neredeyse yarısını barındırıyor. Afrika yaklaşık 540 milyon, Avrupa ise 403 milyon bina ile Asya’yı takip ediyor. Kuzey ve Güney Amerika’da bina sayıları daha sınırlı kalırken (sırasıyla 295 milyon ve 264 milyon), Okyanusya’da bu rakam yalnızca 14 milyon seviyesinde.

Araştırma ekibi, elde edilen verilerden yola çıkarak sosyal ve ekonomik gelişmişliği değerlendirmek amacıyla “kişi başına düşen bina hacmi” adı verilen yeni bir gösterge geliştirdi. Bu yaklaşıma göre, birey başına düşen yapı hacmi arttıkça refah düzeyinin de yükseldiği kabul ediliyor. Avrupa özelinde Finlandiya, kişi başına 3 bin 900 metreküpün üzerindeki bina hacmiyle listenin başında yer aldı.

Araştırmacılara göre bu ayrıntılı harita, afetlere hazırlık ve yeni kent planlamaları açısından önemli bir bilimsel araç niteliği taşıyor. Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), Global Building Atlas’ı küresel afet destek çalışmalarında kullanılmak üzere şimdiden değerlendirmeye aldı. Ekip, ilerleyen süreçte bu verilerin, özellikle acil ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni konutların ve kamu yapılarının planlanmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

