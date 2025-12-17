Global Building Atlas ile Dünyadaki Tüm Binalar Artık 3 Boyutlu Görünebilecek

Veri setinin ortaya koyduğu tabloya göre Asya, 1,22 milyar binayla dünya genelindeki yapı stokunun neredeyse yarısını barındırıyor. Afrika yaklaşık 540 milyon, Avrupa ise 403 milyon bina ile Asya’yı takip ediyor. Kuzey ve Güney Amerika’da bina sayıları daha sınırlı kalırken (sırasıyla 295 milyon ve 264 milyon), Okyanusya’da bu rakam yalnızca 14 milyon seviyesinde.

Araştırma ekibi, elde edilen verilerden yola çıkarak sosyal ve ekonomik gelişmişliği değerlendirmek amacıyla “kişi başına düşen bina hacmi” adı verilen yeni bir gösterge geliştirdi. Bu yaklaşıma göre, birey başına düşen yapı hacmi arttıkça refah düzeyinin de yükseldiği kabul ediliyor. Avrupa özelinde Finlandiya, kişi başına 3 bin 900 metreküpün üzerindeki bina hacmiyle listenin başında yer aldı.