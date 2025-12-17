Global Building Atlas ile Dünyadaki Tüm Binalar Artık 3 Boyutlu Görünebilecek
Almanya merkezli bir araştırma ekibi, yapay zekâ ve uydu görüntülerinden yararlanarak dünya genelindeki yaklaşık 2,75 milyar yapının konumu ve hacmini içeren Global Building Atlas adlı üç boyutlu bir haritayı kamuoyuna sundu. Klasik iki boyutlu haritalardan ayrışan bu küresel veri seti; afet risklerinin analizi, kentsel planlama, dönüşüm projeleri ve sosyoekonomik göstergelerin ölçülmesi gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Türkiye açısından da stratejik değer taşıyan harita, Safranbolu’daki tarihi yapılardan İstanbul’un yüksek binalarına kadar yeryüzündeki tüm yapıların, hatta bireysel konutların dahi üç boyutlu olarak incelenmesine imkân tanıyor.
2.75 milyar bina sisteme aktarıldı.
Eldeki verilerden 30 kat daha ayrıntılı veriler elde edildi.
Asya dünyadaki bina sayısının neredeyse yarısına sahip.
Bu özellik nerelerde kullanılacak?
