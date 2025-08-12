onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Gelecek Hayaline Göre En Uygun Tasarruf Modelin Ne?

etiket Gelecek Hayaline Göre En Uygun Tasarruf Modelin Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.08.2025 - 17:01

Ev mi alsam, araba mı? Yatırım mı yapsam yoksa hepsini bırakıp bir sahil kasabasına mı yerleşsem? Kafanda bu soruların döndüğünü biliyoruz. Peki tüm bunlar için nasıl bir tasarruf modeli uygulamak gerekir? Hayallerini gerçekleştirebilmek için ne yapman gerektiğini bu testin sonunda söylüyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Peki, yaşını sorsak...

3. Şu anda seni en çok motive eden şey ne?

4. Harcamalarını nasıl yaparsın?

5. Söyle bakalım, en büyük hayalin hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dışarıda kahve içmek senin için...

7. Peki, şu anda birikimin var mı?

8. Finansal uygulamalarla aran nasıl?

9. Kendini kısaca tanımlayacak olsan ne söylerdin?

10. Son olarak, beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

Anı yaşa ama geleceği de düşün!

Sen özgür ruhlusun, hayatın tadını çıkarmayı seviyorsun ama içten içe geleceğini de düşünmelisin. Sana göre tasarruf, kendini kısıtlamak gibi geliyor ama aslında önemli olan kontrollü yaşamak. Bu yüzden senin gibi biri için en uygunu, her harcamadan sonra minik birikimler yapmak. Her gün kahveni dışarda içme, bir gün de kahveye vereceğin parayı kenara at mesela. Büyük hedeflere minik adımlarla ulaşacaksın, merak etme!

Azla yetin, sonra mutlu ol!

Sen zaten paranın kölesi olmayan birisin. Lüks peşinde değil, özgürlük peşindesin. Bu yüzden sana verilebilecek en iyi tavsiye 'Harcamamak değil, sadece gereksiz harcamamak!' Savurgan değilsin ama biraz daha planlı olman gerekiyor. Örneğin; harcama takibi yapan uygulamalar kullanıp minimal bütçelerle plan yapabilirsin. Beş yıl sonra sakin bir kasabada, kendi sebzesini yetiştiren biri bile olabilirsin! Eline kahveni alıp “İyi ki böyle yaşamışım” diyeceksin, emin ol!

Sen direkt yatırımcı moduna geçmişsin!

Senin vizyonun büyük. Sadece para biriktirmek değil, o parayı çoğaltmak da istiyorsun. Risk almaktan korkmuyorsun, öğrenmeye açıksın ve sabırlısın. Ama her zaman doğru şekilde yatırım yapamıyorsun. Bu yüzden, sana en uygun tasarruf modeli, geleceği düşünen ama bugünü kaçırmayan yatırımlar. Hisse senetleri, kripto paralar, döviz... Beş yıl sonra seni 'Zamanında iyi yatırım yapmışım!' derken hayal etmek hiç de zor değil. Ama risk alırken her zaman dikkatli olmak gerek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın