Gelecek Hayaline Göre En Uygun Tasarruf Modelin Ne?
Ev mi alsam, araba mı? Yatırım mı yapsam yoksa hepsini bırakıp bir sahil kasabasına mı yerleşsem? Kafanda bu soruların döndüğünü biliyoruz. Peki tüm bunlar için nasıl bir tasarruf modeli uygulamak gerekir? Hayallerini gerçekleştirebilmek için ne yapman gerektiğini bu testin sonunda söylüyoruz! 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Peki, yaşını sorsak...
3. Şu anda seni en çok motive eden şey ne?
4. Harcamalarını nasıl yaparsın?
5. Söyle bakalım, en büyük hayalin hangisi?
6. Dışarıda kahve içmek senin için...
7. Peki, şu anda birikimin var mı?
8. Finansal uygulamalarla aran nasıl?
9. Kendini kısaca tanımlayacak olsan ne söylerdin?
10. Son olarak, beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Anı yaşa ama geleceği de düşün!
Azla yetin, sonra mutlu ol!
Sen direkt yatırımcı moduna geçmişsin!
