Gelecek Hayaline Göre En Uygun Tasarruf Modelin Ne?

Sen özgür ruhlusun, hayatın tadını çıkarmayı seviyorsun ama içten içe geleceğini de düşünmelisin. Sana göre tasarruf, kendini kısıtlamak gibi geliyor ama aslında önemli olan kontrollü yaşamak. Bu yüzden senin gibi biri için en uygunu, her harcamadan sonra minik birikimler yapmak. Her gün kahveni dışarda içme, bir gün de kahveye vereceğin parayı kenara at mesela. Büyük hedeflere minik adımlarla ulaşacaksın, merak etme!