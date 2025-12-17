onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
2025’te En Fazla Altın Rezervine Sahip 10 Ülke

etiket 2025’te En Fazla Altın Rezervine Sahip 10 Ülke

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 14:01

Altın, asırlardır bir değerli yatırım aracı olarak biliniyor. Hem yatırımcılar hem de ülkeler için bir tür güvenli liman işlevi gören bu sarı metal, 2025 itibariyle en fazla rezervine sahip ülkelerde adeta parlıyor. Hangi ülkeler bu altın rezerviyle öne çıkıyor? Hadi gel, biraz daha derine inelim ve 2025'te en fazla altına sahip 10 ülkeyi keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Amerika Birleşik Devletleri

1. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika, altın rezervleri konusunda hala zirvede. 8,133 tonla, dünya altın rezervlerinin yaklaşık dörtte birine sahip! Bu devasa miktar, sadece finansal gücünü değil, aynı zamanda Amerika'nın uluslararası para sistemindeki hâkimiyetini de pekiştiriyor.

2. Almanya

2. Almanya

Almanya, Avrupa'nın altın devlerinden biri! 3,350 ton altınla, Avrupa'nın altın rezervi açısından en güçlü ülkesi konumunda. Almanya'nın bu altın rezervi, ülkenin ekonomik istikrarını desteklerken, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın finansal güvenliğini de sağlamlaştırıyor.

3. İtalya

3. İtalya

Ah, İtalya! Modaya, makarnaya, pizzaya ne kadar düşkünse, altına da o kadar düşkün. 2,452 ton altına sahip. İtalya, bu altın rezervini, ülke ekonomisini destekleyen bir güç olarak kullanıyor. İtalya'nın altınları sadece iç ekonomik istikrarı değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerdeki etkisini de güçlendiriyor.

4. Fransa

4. Fransa

Fransa da altın rezervlerinde oldukça güçlü bir konumda. 2,437 ton altına sahip olan Fransa, Euro bölgesindeki en büyük ikinci altın rezervine sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Ülkenin altın rezervi, hem ekonomik gücünü hem de uluslararası etkileme gücünü artıran bir faktör.

5. Rusya

5. Rusya

Rusya, son yıllarda altın rezervlerini hemen hemen her yıl artıran ülkelerden biri. 2,330 ton altına sahip olan Rusya, altını, ekonomisinin temellerini sağlamlaştırmak ve dışa karşı daha bağımsız bir finansal yapıya sahip olmak için kullanıyor. Özellikle Batı ile olan politik gerilimler arttıkça, Rusya'nın altın rezervlerini artırması, ekonomisinin istikrarını korumasına yardımcı oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çin

6. Çin

Çin, altın ve ekonomi deyince akla gelen ilk ülke! 2,304 ton altın, dünya çapında bir altın stokçusu olduğunu gösteriyor. Çin, gizli altın stratejisiyle ekonomisini adeta altına boğuyor. Yani, o kadar altın var ki, altınla kaplı bir Çin Seddi yapabilirlerdi!

7. İsviçre

7. İsviçre

İsviçre deyince saatler, çikolatalar ve bankalar geliyor aklımıza. Ama unutmamalı ki, 1,040 ton altın da var! Altın, İsviçre'nin dünyanın en güvenilir banka hesabı gibi olmasını sağlıyor. Yani, İsviçre’nin altını, sadece ekonomik değil, bankacılık güvenliğini de destekliyor.

8. Hindistan

8. Hindistan

Hindistan, altına olan ilgisiyle bilinen bir ülke ve 880 tonluk altın rezerviyle Asya'nın en büyük altın deposuna sahip. Hindistan, hem bireysel yatırımcılar hem de devlet düzeyinde büyük miktarda altın biriktiriyor.  Altın, Hindistan için bir güvenlik değil, bir yaşam biçimi!

9. Japonya

9. Japonya

Japonya, teknolojisi ve sanayisiyle tanınan bir ülke, fakat altın rezervi konusunda da oldukça güçlü. 846 ton altına sahip olan Japonya, altını ekonomik krizlere karşı bir koruma aracı olarak kullanıyor. Ayrıca, Japonya'nın altın rezervleri, ülkenin ekonomik strateji planlarında önemli bir yer tutuyor.

10. Türkiye

10. Türkiye

Türkiye! Göz kamaştırıcı altın rezervi ve stratejik altın yatırımlarıyla karşımıza çıkıyor. 641 ton altın, Türkiye’nin ekonomik gücünü pekiştiren bir altın köprüsü gibi. Türkiye, altınla olan ilişkisini son yıllarda adeta güçlendiriyor. Altın, ekonomik güvenliği sağlarken, Türkiye'nin uluslararası etkisini de arttırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın