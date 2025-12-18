onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gece Sık Sık Tuvalete Gitmek İçin Kalkanlar Dikkat: Hastalık Belirtisi Olabilir!

Gece Sık Sık Tuvalete Gitmek İçin Kalkanlar Dikkat: Hastalık Belirtisi Olabilir!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 18:09

Sağlıklı bir yaşamın en temel taşlarından biri olan kesintisiz uyku, çoğu zaman basit bir ihtiyaç gibi görünse de vücudumuzun kendini yenilediği kritik bir süreçtir. Gece uykusunun en büyük düşmanı ise genellikle tuvalet ihtiyacıyla bölünmesidir. Peki gece boyunca kaç kez tuvalete kalkmak normaldir ve hangi noktada bir sağlık sorunundan şüphelenmek gerekir?

Detaylar 👇

Not: Bu yazı sağlık tavsiyesi veya hastalık teşhisi niteliğinde değildir. Lütfen uzmanlara danışın.

Kaynak

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/ho...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tıp dünyasında gece idrara çıkmak için uyanma durumu "noktüri" olarak adlandırılır.

Tıp dünyasında gece idrara çıkmak için uyanma durumu "noktüri" olarak adlandırılır.

Uluslararası Kontinans Derneği’ne (ICS) göre, gece boyunca bir kez uyanıp tuvalete gitmek tamamen normal kabul edilir. Bu tek seferlik uyanma, genellikle vücudun doğal biyolojik ritmiyle uyumludur. Ancak uyanma sayısı iki veya daha üzerine çıktığında durum 'patolojik noktüri' olarak tanımlanır. Bu, başlı başına bir hastalık değil; aslında vücudunuzun size gönderdiği bir uyarı sinyalidir. Sık bölünen uyku; zamanla kronik yorgunluğa, gün boyu süren halsizliğe, dikkat dağınıklığına ve yaşam enerjisinin düşmesine neden olur.

Normal bir işleyişte vücut uyku moduna geçtiğinde, idrar üretimi yavaşlar ve mesane kapasitesi uykuyu bölmeyecek şekilde optimize edilir.

Normal bir işleyişte vücut uyku moduna geçtiğinde, idrar üretimi yavaşlar ve mesane kapasitesi uykuyu bölmeyecek şekilde optimize edilir.

Ancak bazı tıbbi durumlar bu hassas dengeyi bozabilir:

  • Diyabet ve Kalp Sorunları: Şeker hastalığı vücudun daha fazla idrar üretmesine neden olurken, kalp yetmezliği yaşayanlarda gün boyu bacaklarda biriken sıvı, gece yatay pozisyona geçildiğinde böbreklere döner ve idrar ihtiyacını artırır.

  • Prostat ve Mesane Kapasitesi: Erkeklerde yaşla birlikte görülen prostat büyümesi veya kadınlarda mesane sarkması gibi durumlar idrar akışını ve kapasitesini doğrudan etkiler.

  • Uyku Apnesi: Uyku sırasında nefesin durması, kalbin belirli hormonları salgılamasına ve böbreklerin hızla çalışmasına yol açarak kişiyi tuvalet ihtiyacıyla uyandırabilir.

Bazen sorun tıbbi bir rahatsızlıktan ziyade basit alışkanlıklardan kaynaklanır.

Bazen sorun tıbbi bir rahatsızlıktan ziyade basit alışkanlıklardan kaynaklanır.

Yatmadan önceki son iki saatte yoğun sıvı tüketimi, gece uyanmayı kaçınılmaz kılar. Özellikle kahve, çay ve alkol gibi idrar söktürücü özelliği bulunan içeceklerin akşam saatlerinde tüketilmesi, böbrekleri uykuda bile mesai yapmaya zorlar. Ayrıca kullanılan bazı ilaçlar veya gebelik dönemi de bu süreci tetikleyen unsurlar arasındadır.

Uzmanlar kesintisiz bir uyku için birkaç uygulanabilir çözüm öneriyor.

Uzmanlar kesintisiz bir uyku için birkaç uygulanabilir çözüm öneriyor.

Gece uyanmalarını en aza indirmek ve uykunuzun kalitesini geri kazanmak için şu adımları atabilirsiniz:

  • Sıvı Planlaması: Günlük su ihtiyacınızı akşam saatlerine bırakmadan gün içine yayın. Yatmadan 2-3 saat önce sıvı alımını kısıtlayın.

  • Beslenme Kontrolü: Akşam yemeğinden sonra kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçının.

  • Pelvik Taban Egzersizleri: Mesane kontrolünü güçlendirmek için Kegel gibi egzersizleri rutininize ekleyin.

  • Düzenli Hareket: Fiziksel aktivite vücudun sıvı dengesini düzenler ve uyku derinliğini artırır.

Eğer bu yaşam tarzı değişikliklerine rağmen gece ikiden fazla tuvalete kalkıyorsanız, bu durumu bir uzmanla görüşmek en doğru adımdır. Unutmayın, gece boyunca deliksiz bir uyku çekmek, sadece dinlenmiş uyanmanızı değil, genel sağlığınızın korunmasını da sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın