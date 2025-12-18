Gece Sık Sık Tuvalete Gitmek İçin Kalkanlar Dikkat: Hastalık Belirtisi Olabilir!

Uluslararası Kontinans Derneği’ne (ICS) göre, gece boyunca bir kez uyanıp tuvalete gitmek tamamen normal kabul edilir. Bu tek seferlik uyanma, genellikle vücudun doğal biyolojik ritmiyle uyumludur. Ancak uyanma sayısı iki veya daha üzerine çıktığında durum 'patolojik noktüri' olarak tanımlanır. Bu, başlı başına bir hastalık değil; aslında vücudunuzun size gönderdiği bir uyarı sinyalidir. Sık bölünen uyku; zamanla kronik yorgunluğa, gün boyu süren halsizliğe, dikkat dağınıklığına ve yaşam enerjisinin düşmesine neden olur.