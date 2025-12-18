Gece Sık Sık Tuvalete Gitmek İçin Kalkanlar Dikkat: Hastalık Belirtisi Olabilir!
Sağlıklı bir yaşamın en temel taşlarından biri olan kesintisiz uyku, çoğu zaman basit bir ihtiyaç gibi görünse de vücudumuzun kendini yenilediği kritik bir süreçtir. Gece uykusunun en büyük düşmanı ise genellikle tuvalet ihtiyacıyla bölünmesidir. Peki gece boyunca kaç kez tuvalete kalkmak normaldir ve hangi noktada bir sağlık sorunundan şüphelenmek gerekir?
Not: Bu yazı sağlık tavsiyesi veya hastalık teşhisi niteliğinde değildir. Lütfen uzmanlara danışın.
Tıp dünyasında gece idrara çıkmak için uyanma durumu "noktüri" olarak adlandırılır.
Normal bir işleyişte vücut uyku moduna geçtiğinde, idrar üretimi yavaşlar ve mesane kapasitesi uykuyu bölmeyecek şekilde optimize edilir.
Bazen sorun tıbbi bir rahatsızlıktan ziyade basit alışkanlıklardan kaynaklanır.
Uzmanlar kesintisiz bir uyku için birkaç uygulanabilir çözüm öneriyor.
