Gayrimenkulde Büyük Dolandırıcılık: 40 Milyon Lira Ödediler, Orman Arazisi Çıktı!

İddialara göre, Selçuk İkiz, emlakçılık yaptığı belirtilen H.İ.A, arsa sahibi olarak tanıttığı B.B. ve satış sürecini yönettiği öne sürülen B.S. aracılığıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla irtibat kurdu. Dolandırıcılar, bir arazinin mahkeme süreci olduğunu ancak kısa sürede bu sürecin çözüleceğini söyledi. Arazinin krokileri çıkartıldı, parsel yerleri gösterildi ve güven sağlandı. Mağdur İkiz, kendisine A parselinin verileceğini düşünüyordu. Bunun için de 1,5 milyon lira değerindeki aracını dolandırıcılara devretti.

Fakat aradan iki yıl geçmesine rağmen, tapu devri hala yapılmadı. İnceleme yapılması üzerine, söz konusu arsanın aslında orman vasfında olduğu ortaya çıktı. İkiz, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurunca tüm detaylar da ortaya çıktı.