Gayrimenkulde Büyük Dolandırıcılık: 40 Milyon Lira Ödediler, Orman Arazisi Çıktı!
Dolandırıcılar, gayrimenkul satışlarında da kendilerine bir yer buldu. Antalya'da kendilerini arsa sahibi ve emlakçı olarak tanıtan kişiler, orman vasfındaki araziyi satmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu araziyi 'sorun çözülmek üzere' diyerek satmaya çalıştığı belirtildi. Mağdurlardan ise evini, tarlasını verenler var. Toplamda ise 40 milyon lira mağduriyet söz konusu olduğu söyleniyor.
"Telefonlar takibe alınabilir." demişler.
