onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gayrimenkulde Büyük Dolandırıcılık: 40 Milyon Lira Ödediler, Orman Arazisi Çıktı!

Gayrimenkulde Büyük Dolandırıcılık: 40 Milyon Lira Ödediler, Orman Arazisi Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 09:44

Dolandırıcılar, gayrimenkul satışlarında da kendilerine bir yer buldu. Antalya'da kendilerini arsa sahibi ve emlakçı olarak tanıtan kişiler, orman vasfındaki araziyi satmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu araziyi 'sorun çözülmek üzere' diyerek satmaya çalıştığı belirtildi. Mağdurlardan ise evini, tarlasını verenler var. Toplamda ise 40 milyon lira mağduriyet söz konusu olduğu söyleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dolandırıcılar kendilerini arsa sahibi ve emlakçı olarak tanıttı.

Dolandırıcılar kendilerini arsa sahibi ve emlakçı olarak tanıttı.

İddialara göre, Selçuk İkiz, emlakçılık yaptığı belirtilen H.İ.A, arsa sahibi olarak tanıttığı B.B. ve satış sürecini yönettiği öne sürülen B.S. aracılığıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla irtibat kurdu. Dolandırıcılar, bir arazinin mahkeme süreci olduğunu ancak kısa sürede bu sürecin çözüleceğini söyledi. Arazinin krokileri çıkartıldı, parsel yerleri gösterildi ve güven sağlandı. Mağdur İkiz, kendisine A parselinin verileceğini düşünüyordu. Bunun için de 1,5 milyon lira değerindeki aracını dolandırıcılara devretti.

Fakat aradan iki yıl geçmesine rağmen, tapu devri hala yapılmadı. İnceleme yapılması üzerine, söz konusu arsanın aslında orman vasfında olduğu ortaya çıktı. İkiz, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurunca tüm detaylar da ortaya çıktı.

"Telefonlar takibe alınabilir." demişler.

"Telefonlar takibe alınabilir." demişler.

Dolandırıcıların ekip olarak çalıştığı ve arsanın orman arazisi olduğunu bildikleri söylendi. Soruşturma dosyasına sunulan deliller arasında, ayrıca şüphelilerin ifade öncesi birbirlerini yönlendirdiği iddia edilen video kayıtlarının da yer aldığı aktarıldı. Şüphelilerin 'Bizden şikayetçi olmuşlar. Birbirinizi telefon hattından değil, WhatsApp'tan arayın. Telefonlar takibe alınabilir.' şeklinde konuştukları görüldü.

İkiz, şu anda 8-9 mağdurun olduğunu belirtiyor ve 'İçimizde 20 milyon lirasını kaptıran, evini ve tarlasını verenler var.' diyor. 'Mağduriyet nedeniyle ailece sıkıntıya düşen, hatta boşanma aşamasına gelen arkadaşlarımız bulunuyor. Toplamda bildiğimiz kadarıyla 40 milyon lira civarında bir ödeme söz konusu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın