Galatasaray'da Icardi'nin Menajeri Konuştu: "Sezon Sonuna Kadar Bekleyemez"

Galatasaray'da Icardi'nin Menajeri Konuştu: "Sezon Sonuna Kadar Bekleyemez"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.10.2025 - 00:26

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Icardi hakkında birçok iddianın gündeme geldiğini hatırlatan Pino, hem futbolcunun mevcut durumuna hem de olası transfer senaryolarına ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Mauro Icardi'nin sözleşmesi bu sezon bitiyor.

Mauro Icardi'nin sözleşmesi bu sezon bitiyor.

Dursun Özbek, Icardi'nin sözleşmesinin bugünün konusu olmadığını söyleyerek ileri bir tarihi işaret etmişti. Bu açıklama sonrası ilk kez Icardi cephesinden açıklama geldi. 

Icardi'nin menajeri Pino, Galatasaray yönetiminin son açıklamalarına değinerek, “Kaptan, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz; ardından başka seçenekleri değerlendirme hakkımızı saklı tutacağız. Bunu hem taraftarlara hem de Galatasaray yönetimine en büyük saygımla söylüyorum” dedi.

"Icardi saygıyı hak ediyor"

"Icardi saygıyı hak ediyor"

Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray’a katkılarına da dikkat çekerek, “Başkan Özbek’in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray’ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, elinden geleni yaptı. Mauro'yla Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor; Türkiye’de çok sevilen bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
