Galatasaray'da Icardi'nin Menajeri Konuştu: "Sezon Sonuna Kadar Bekleyemez"

Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray’a katkılarına da dikkat çekerek, “Başkan Özbek’in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray’ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, elinden geleni yaptı. Mauro'yla Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor; Türkiye’de çok sevilen bir oyuncu” ifadelerini kullandı.