Fisher Denklemi ile Enflasyon ve Faiz İlişkisini Anlamak: Enflasyon ve Faiz Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Enflasyon, paranın satın alma gücünü düşüren fiyat artışlarıdır. Faiz ise, parayı ödünç verirken ya da bankaya yatırırken aldığımız kazançtır. Eğer enflasyon çok yüksekse, faiz ne kadar artarsa artsın reel kazanç azalabilir. Bu yüzden ekonomistler ve merkez bankaları, faiz ve enflasyonu her zaman birlikte değerlendirir. Aslında bu ikili birbirinden ayrılmaz bir şekilde yan yana yürüyen iki yol arkadaşı gibidir.