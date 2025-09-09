Finansal Tabloları Okuma Becerin Ne Düzeyde?
Finansa ve her türlü finansal alana ilgi duyanlar buraya! Bu test finansal tabloları okumada ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Derin bir nefes al ve yapabileceğine inan. Bakalım bu testte kaç doğru yapabileceksin, yorumlara yazmayı unutma!
1. Önce biraz kolaydan başlayalım, bir şirketin kâr edip etmediğini anlamak için hangi tabloya bakılır?
2. Peki “Brüt Kâr” nasıl hesaplanır?
3. Nakit giriş ve çıkışlarını görebileceğin tablo hangisidir?
4. Cari oranı hesaplamak için hangi kalemlere ihtiyaç vardır?
5. Peki bir firmanın kısa vadeli borçları 200.000 TL, dönen varlıkları 300.000 TL ise firmanın cari oranı nedir?
6. "Faaliyet Kârı" hangi kalemleri kapsar biliyor musun?
7. Bir şirketin “likidite sorunu” yaşayıp yaşamadığını anlamak için hangi tabloya bakmak daha faydalıdır?
8. Hangi tablo, bir şirketin hissedarlarına dağıtacağı kâr payını anlamada daha çok ipucu verir?
Sen bu işi baya iyi biliyorsun!
Daha iyiye gidiyorsun!
Biraz acemilik var...
