Finansal Tabloları Okuma Becerin Ne Düzeyde?

09.09.2025 - 17:02

Finansa ve her türlü finansal alana ilgi duyanlar buraya! Bu test finansal tabloları okumada ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Derin bir nefes al ve yapabileceğine inan. Bakalım bu testte kaç doğru yapabileceksin, yorumlara yazmayı unutma!

1. Önce biraz kolaydan başlayalım, bir şirketin kâr edip etmediğini anlamak için hangi tabloya bakılır?

2. Peki “Brüt Kâr” nasıl hesaplanır?

3. Nakit giriş ve çıkışlarını görebileceğin tablo hangisidir?

4. Cari oranı hesaplamak için hangi kalemlere ihtiyaç vardır?

5. Peki bir firmanın kısa vadeli borçları 200.000 TL, dönen varlıkları 300.000 TL ise firmanın cari oranı nedir?

6. "Faaliyet Kârı" hangi kalemleri kapsar biliyor musun?

7. Bir şirketin “likidite sorunu” yaşayıp yaşamadığını anlamak için hangi tabloya bakmak daha faydalıdır?

8. Hangi tablo, bir şirketin hissedarlarına dağıtacağı kâr payını anlamada daha çok ipucu verir?

Sen bu işi baya iyi biliyorsun!

Gerçekten harikasın! Finansal tabloları okumak senin için bir sır değil, adeta bir beceriye dönüşmüş. Ve tabii ki çocuk oyuncağı... Sadece rakamları görmekle kalmıyor, onların arkasındaki hikayeyi de okuyabiliyorsun. Bu beceriyle iş dünyasında ve yatırımlarında büyük avantaj elde ediyorsun. Gerçekten çok iyisin!

Daha iyiye gidiyorsun!

Artık rakamlarla arandaki buzları eritmişsin! Brüt kâr, cari oran ya da nakit akışı gibi terimleri büyük ölçüde anlıyorsun. Kendini gerçekten de bu alanda geliştirmişsin ama tabii ki biraz daha yolun var... Şimdi sırada bu bilgileri yorumlamayı öğrenmek ve kendi yatırım kararlarında daha güvenle kullanmak var. Hadi başla hemen!

Biraz acemilik var...

Doğruyu söylemek gerekirse finansal tablolar ve bilgiler sana şimdilik biraz karmaşık geliyor. Ama bu çok normal, herkes böyle başlıyor. Temel kavramları öğrenmeye başlamışsın ve birkaç tablo daha inceledikçe işin mantığını çok daha hızlı kavrayacaksın. Biraz daha üzerine düşmen gerekiyor sadece.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
