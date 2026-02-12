Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibinde Teknik Direktör Değişikliği Yaşandı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe’nin rakibi olan Nottingham Forest’ta teknik kriz yaşanıyor. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından İngiliz kulübü, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı. Forest yönetimi, Dyche’ın yerine daha önce Fenerbahçe’de görev yapmış Vitor Pereira'yı göreve getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sean Dyche çözüm bulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni isim bir ilki yaşayacak.
Yeni hoca tanıdık bir isim oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın