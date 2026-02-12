onedio
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibinde Teknik Direktör Değişikliği Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 19:36

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe’nin rakibi olan Nottingham Forest’ta teknik kriz yaşanıyor. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından İngiliz kulübü, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı. Forest yönetimi, Dyche’ın yerine daha önce Fenerbahçe’de görev yapmış Vitor Pereira'yı göreve getirdi.

54 yaşındaki teknik adam, son olarak Wolverhampton maçının ardından yaptığı basın toplantısında kulüp yönetimine dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

“Kulüp sahibi [Evangelos Marinakis] bana karşı hiç şüphesiz adil davrandı. Duruma adil davrandı. Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu onun kararıdır ve futbol artık böyle, gerçek bu.

Demek istediğim, sahipler sahibedir. Sizi hazırlamazlar, sadece olur ve olur, eğer işler böyle yürürse. Ben gerçekçiyim. Son birkaç maçtan bu yana buradaki gürültünün önemli ölçüde değiştiğini anlıyorum. Bu kadar kötü bir performans olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ama futbolun modern hali hala bu. Talep yüksek. Bu, muhtemelen son iki yılda büyük ölçüde değişti. Talep gittikçe artıyor ve artıyor.”

Premier Lig’de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde, 17. sırada bulunan Nottingham Forest, bu hamleyle lig tarihine geçti. Sezon başında göreve getirilen ancak beklenen çıkışı sağlayamayan Sean Dyche’ın Forest serüveni sadece 114 gün sürdü.

Forest’ta sezonun 3. haftasında görevine son verilen Nuno Espirito Santo’nun yerine gelen Ange Postecoglou da yalnızca 39 gün takımın başında kalabilmişti. Dyche’ın 114 günlük görev süresinin ardından yeni teknik direktörün resmen açıklanmasıyla Nottingham Forest, bir sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig kulübü olacak.

Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira’yı getirdi. Portekizli çalıştırıcının ilk resmi sınavı ise Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı olacak.

Bu senaryonun resmiyet kazanması halinde Pereira, yeni takımıyla ilk maçına eski kulübünün deplasmanında çıkacak. 19 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk karşılaşması, deneyimli teknik adamın yıllar sonra Kadıköy’e dönüşüne sahne olabilir.

