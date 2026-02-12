Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibinde Teknik Direktör Değişikliği Yaşandı

54 yaşındaki teknik adam, son olarak Wolverhampton maçının ardından yaptığı basın toplantısında kulüp yönetimine dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

“Kulüp sahibi [Evangelos Marinakis] bana karşı hiç şüphesiz adil davrandı. Duruma adil davrandı. Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu onun kararıdır ve futbol artık böyle, gerçek bu.

Demek istediğim, sahipler sahibedir. Sizi hazırlamazlar, sadece olur ve olur, eğer işler böyle yürürse. Ben gerçekçiyim. Son birkaç maçtan bu yana buradaki gürültünün önemli ölçüde değiştiğini anlıyorum. Bu kadar kötü bir performans olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ama futbolun modern hali hala bu. Talep yüksek. Bu, muhtemelen son iki yılda büyük ölçüde değişti. Talep gittikçe artıyor ve artıyor.”