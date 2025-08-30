onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fazilet Onat Kimdir? Fazilet Onat - Cezmi Baskın Taciz Olayı Nedir?

Fazilet Onat Kimdir? Fazilet Onat - Cezmi Baskın Taciz Olayı Nedir?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 21:15

Son günlerde sinema dünyasının gündeminde yer alan isimlerden biri Fazilet Onat oldu. Usta oyuncu Cezmi Baskın hakkında ortaya attığı cinsel taciz iddiası ile kamuoyunun dikkatini çeken Onat, aslında uzun süredir sektörün içinde. 

Peki, Fazilet Onat kimdir? Fazilet Onat'ın taciz iddiaları neler? Fazilet Onat-Cezmi Baskın olayı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fazilet Onat Kimdir? Cezmi Baskın Taciz Olayı Nedir?

Fazilet Onat Kimdir? Cezmi Baskın Taciz Olayı Nedir?

Cezmi Baskın hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiası ile gündeme gelen Fazilet Onat, sinema sektöründe uzun yıllardır kurgucu (film editor) olarak çalışan bir isimdir.

Fazilet Onat, yazar ve akademisyen Pınar Gür’ün kızı, sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa’nın eşi olarak da tanınıyor. Sinema sektöründe özellikle bağımsız yapımlarda kamera arkasında üretim yapan kadın emekçilerden biri olarak dikkat çeken Onat, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

Onat’ın imzasını taşıyan çalışmalar arasında, 2017 yılında gösterime giren “Meteors” filmi ve 2018 yapımı kısa film “Gulyabani” öne çıkıyor. Bu projelerde kurgucu olarak görev alan Fazilet Onat, sektördeki üretkenliğiyle biliniyor.

Fazilet Onat, Instagram hesabından usta oyuncu Cezmi Baskın'ın kendisini taciz ettiğini itiraf ettiği bir paylaşımla gündem oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın