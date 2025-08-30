Fazilet Onat Kimdir? Fazilet Onat - Cezmi Baskın Taciz Olayı Nedir?

Cezmi Baskın hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiası ile gündeme gelen Fazilet Onat, sinema sektöründe uzun yıllardır kurgucu (film editor) olarak çalışan bir isimdir.

Fazilet Onat, yazar ve akademisyen Pınar Gür’ün kızı, sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa’nın eşi olarak da tanınıyor. Sinema sektöründe özellikle bağımsız yapımlarda kamera arkasında üretim yapan kadın emekçilerden biri olarak dikkat çeken Onat, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

Onat’ın imzasını taşıyan çalışmalar arasında, 2017 yılında gösterime giren “Meteors” filmi ve 2018 yapımı kısa film “Gulyabani” öne çıkıyor. Bu projelerde kurgucu olarak görev alan Fazilet Onat, sektördeki üretkenliğiyle biliniyor.

Fazilet Onat, Instagram hesabından usta oyuncu Cezmi Baskın'ın kendisini taciz ettiğini itiraf ettiği bir paylaşımla gündem oldu.