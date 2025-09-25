Favori Malzemelerini Seç, Akşam Yapman Gereken Nefis Salata Tarifini Verelim!
Hepimizin favori bir salatası var. Bazılarımız bol malzemeli salataları severken diğerlerimiz daha sade salataları seviyor. Çeşit çeşit malzemelerle hazırlayacağın salatan için malzemeleri seç, biz tarifi verelim!
1. Önce cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçebilir misin?
3. Salatana hangi ekmek eşlik etsin?
4. Peki salatalarında en çok hangi sosu kullanırsın?
5. Salatalarının yanında ne içmek istersin?
6. Hangisi salatalarında olmazsa olmaz?
7. Salatanda protein olacaksa hangisi olsun?
8. Salatalarına meyve koyar mısın?
9. Hangi kuru yemiş salatanda olsa iyi olur?
10. Hangi yeşillik mutlaka salatalarında olur?
Sen hafif salataları seviyorsun!
Sen klasik salataları seviyorsun!
Sen renkli salataları seviyorsun!
Sen proteinli salataları seviyorsun!
