Favori Malzemelerini Seç, Akşam Yapman Gereken Nefis Salata Tarifini Verelim!

Sen salatalarında besleyicilik arayanlardansın. Bunun için her salatana bir protein kaynağı ekliyorsun. O an elinin altında ne varsa salatanın içine atıyorsun. Tavuk, mercimek, yumurta, ton balığı, nohut ya da başka malzeme. Aslında salatandaki diğer malzemeler pek de önemli değil, yeter ki böyle bir protein olsun. Bu akşam için de bol yeşillikli bir salata hazırlayıp evde olan proteini ekleyebilirsin. İstersen üzerine sade zeytinyağı ve limonlu bir sos hazırlayabilir ya da güzel yoğurtlu ferah bir sos tercih edebilirsin!