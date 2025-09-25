onedio
Favori Malzemelerini Seç, Akşam Yapman Gereken Nefis Salata Tarifini Verelim!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
25.09.2025 - 22:03

Hepimizin favori bir salatası var. Bazılarımız bol malzemeli salataları severken diğerlerimiz daha sade salataları seviyor. Çeşit çeşit malzemelerle hazırlayacağın salatan için malzemeleri seç, biz tarifi verelim!

1. Önce cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçebilir misin?

3. Salatana hangi ekmek eşlik etsin?

4. Peki salatalarında en çok hangi sosu kullanırsın?

5. Salatalarının yanında ne içmek istersin?

6. Hangisi salatalarında olmazsa olmaz?

7. Salatanda protein olacaksa hangisi olsun?

8. Salatalarına meyve koyar mısın?

9. Hangi kuru yemiş salatanda olsa iyi olur?

10. Hangi yeşillik mutlaka salatalarında olur?

Sen hafif salataları seviyorsun!

Sen salata yiceksen hep hafif salataları tercih ediyorsun. Marul, salatalık, domateslerin olduğu salatalar tam senlik. Üzerine gezdirdiğin zeytinyağı ve limonlu bir sos yeter de artar. Akşama yapacağın salata için marul, salatalık, domates, maydonozu doğra ve güzelce harmanla. Bir kapta karıştırdığın zeytinyağı ve limonu karıştırıp üzerine gezdir. Tabii ki tuzu unutma. Bu kadar basit şekilde lezzetli ve ferah bir salata hazırlayabilirsin!

Sen klasik salataları seviyorsun!

Senin favorin en klasik bildiğimiz salatalar. Roka, havuç, marul, belki mor lahana. Üzerine biraz mısır da gezdirdin mi tamam. Tabii böyle bir salata peynirsiz olur mu? Bizce de olmaz! Böylece dengeli tatların olduğu lezzetli bir salata hazırlayabilirsin. Yapman gereken çok basit. Tüm salata malzemelerini doğra. Havuç ve mor lahanayı rendele. Üzerine zeytinyağ, limon ve sevdiğin baharatların olduğu bir sos da yaptın mı tadından yenmez. Bir de peynirle tamamladın mı bu salataya doyum olmaz gibi!

Sen renkli salataları seviyorsun!

Senin salatan rengarenk olmalı. Böyle her rengin olduğu lezzetli salataları çok seviyorsun. Salatalarına avokado, kapya biber, havuç, mor lahana, nar ve daha birçok renkli malzeme koyuyorsun. Böyle rengarenk salatalar iştahını da açıyor. Bu akşam için evde renkli malzeme ne varsa doğra ve rendele. Üzerine zeytinyağı, tuz ve nar ekşisiyle hazırladığın sosu güzelce gezdir. Bu rengarenk salata önce gözüne, sonra midene hitap edecek!

Sen proteinli salataları seviyorsun!

Sen salatalarında besleyicilik arayanlardansın. Bunun için her salatana bir protein kaynağı ekliyorsun. O an elinin altında ne varsa salatanın içine atıyorsun. Tavuk, mercimek, yumurta, ton balığı, nohut ya da başka malzeme. Aslında salatandaki diğer malzemeler pek de önemli değil, yeter ki böyle bir protein olsun. Bu akşam için de bol yeşillikli bir salata hazırlayıp evde olan proteini ekleyebilirsin. İstersen üzerine sade zeytinyağı ve limonlu bir sos hazırlayabilir ya da güzel yoğurtlu ferah bir sos tercih edebilirsin!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
