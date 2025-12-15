Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin Dizisi Jasmine'e İnceleme Başlatılmasına Gelen Yoruma Cevabı Gözden Kaçmadı
Geçtiğimiz ay Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili önemli iddialarda bulunan Asena Keskinci gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların ardından Evrim Akın'ı destekleyenler de oldu, Asena Keskinci'nin haklı olduğunu dile getirenler de... Psikolojik ve fiziksel şiddet iddialarına bir de babasıyla yasak aşk yaşadığı iddiaları eklenince Evrim Akın uzun bir süre gündemden düşmedi. Son olarak Akın, Kanal D'de yaptığı Ev Gezmesi programından çıkarıldı.
Bu iddialar gündemdeyken geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine yayınlandı. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken diziye bugün RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Evrim Akın'ın takipçileri bu habere yorum yaparken, Akın'ın verdiği cevaplar dikkatlerden kaçmadı.
Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Evrim Akın, YouTube hesabından kendisine destek veren yorumları cevapsız bırakmadı.
