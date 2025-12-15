onedio
Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin Dizisi Jasmine'e İnceleme Başlatılmasına Gelen Yoruma Cevabı Gözden Kaçmadı

Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin Dizisi Jasmine'e İnceleme Başlatılmasına Gelen Yoruma Cevabı Gözden Kaçmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2025 - 20:58

Geçtiğimiz ay Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili önemli iddialarda bulunan Asena Keskinci gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların ardından Evrim Akın'ı destekleyenler de oldu, Asena Keskinci'nin haklı olduğunu dile getirenler de... Psikolojik ve fiziksel şiddet iddialarına bir de babasıyla yasak aşk yaşadığı iddiaları eklenince Evrim Akın uzun bir süre gündemden düşmedi. Son olarak Akın, Kanal D'de yaptığı Ev Gezmesi programından çıkarıldı. 

Bu iddialar gündemdeyken geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine yayınlandı. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken diziye bugün RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Evrim Akın'ın takipçileri bu habere yorum yaparken, Akın'ın verdiği cevaplar dikkatlerden kaçmadı.

Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bez Bebek dizisinde rol aldıkları dönem ve sonrasında Evrim Akın'ın kendisine yaptığını iddia ettiği olayları anlatan Asena Keskinci bu iddialarla gündeme gelirken, sürecin sonunda Evrim Akın Kanal D'de yaptığı Ev Gezmesi programından çıkarılmıştı. Bu gelişmeyle aynı süreçte Asena Keskinci'nin Jasmine adlı dizisi HBO Max'te yayınlanmaya başladı.

Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken ve sosyal medyanın gündemine oturan Jasmine dizisi hakkında bugün RTÜK inceleme başlatıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Evrim Akın'ın takipçileri kendisine konuyla ilgili yorumlar yaptılar.

Evrim Akın, YouTube hesabından kendisine destek veren yorumları cevapsız bırakmadı.

Evrim Akın, YouTube hesabından kendisine destek veren yorumları cevapsız bırakmadı.

Asena Keskinci'nin pr için iddialarda bulunduğunu belirten takipçisine emojilerle cevap veren Evrim Akın, 'Neden kurban edildiğini bugün bütün Türkiye anladı.' yorumuna ise 'Çok üzücü gerçekten' cevabını verdi.

