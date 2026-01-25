Evinin İhtiyacı Olan Şey Ne?

Bazı evler vardır; içine girince her şey yoluna girecekmiş gibi hissettirir. Bazılarıysa daha kapıdan adım atar atmaz sana sessizce bir liste uzatır: yapılacaklar, toparlanacaklar, ertelenenler… Aslında mesele evin büyüklüğü, eşyaların fazlalığı ya da kaç odası olduğu değil. Mesele, evin senin hayatına ne kadar uyum sağladığıdır.

Temizlik de bu uyumun tam merkezinde durur. Çünkü temiz bir ev yalnızca düzenli bir alan değil, aynı zamanda zihnin nefes alabildiği bir yerdir. Ama kabul edelim; herkesin temposu, enerjisi ve temizlikle kurduğu ilişki farklıdır. Kimi için süpürge sesi terapi gibidir, kimi içinse günün en çok ertelenen maddesi.

Bu test, “daha çok temizlik mi?”, “daha iyi düzen mi?” ya da “artık teknolojiden yardım alma zamanı mı?” sorularına dürüst cevaplar vermen için hazırlandı. Cevapların seni yargılamayacak; sadece evinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu gösterecek. Çünkü bazen evin senden daha fazla çaba değil, daha akıllı çözümler bekliyordur.