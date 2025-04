Lavanta, hem huzur verir hem de mis gibi kokusuyla evi sarar! Küçük bir kese içine kuru lavanta çiçekleri koyup evin farklı köşelerine yerleştirerek bu doğal kokuyu her an hissedebilirsin. Mesela banyo havlularının arasına, giysi dolabına ya da yastıklarının altına koyabilirsin. Böylece her açtığında bahar gibi bir tazelik seni karşılayacak.