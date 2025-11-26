onedio
Evet/Hayır Testi: Gerçekten Kararlarında Özgür müsün?

Evet/Hayır Testi: Gerçekten Kararlarında Özgür müsün?

Sena Erdoğdu
Test Editörü
26.11.2025 - 14:01

Hepimizin hayatında karar verme anları vardır. Kimi zaman basit görünen bu kararlar, aslında hayatımızın dönüm noktaları olabilir. Peki, bu kararları verirken gerçekten özgür müyüz? Yoksa belirli kalıplar, baskılar ve etkiler altında mı hareket ediyoruz? İşte bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bir testle karşınızdayız!

Evet/Hayır Testi: Gerçekten Kararlarında Özgür müsün?

1. Karar verirken çoğu zaman başkalarının ne düşüneceğini hesaplar mısın?

2. Bir seçim yapmadan önce genelde çevrendekilerin onayını arar mısın?

3. Kendin istediğin için değil de “öyle olması gerektiğini düşündüğün” için karar verdiğin olur mu?

4. Biri seni yönlendirdiğinde, kendi fikrinden kolayca vazgeçer misin?

5. Bir şey yaparken “ya yanlış yaparsam” korkusu seni durdurur mu?

6. Seçenekler arasında kaldığında genellikle daha güvenli olanı mı tercih edersin?

7. Toplumun beklentileri, yapmak istediklerinden daha etkili oluyor mu?

8. Bir karar verdikten sonra sık sık pişman olup “başka türlü seçmeliydim” diye düşünür müsün?

9. Yeni şeyler denerken tedirginlik hisseder misin?

10. Hayatındaki önemli kararların çoğunda çevrenden birinin etkisi olduğunu düşünüyor musun?

Kendin İçin Karar Vermeyi Biliyorsun!

Sen bir yıldızsın, kendi yolunu çizen, kendi değer ve arzularının peşinden giden biri. Senin için dış etkiler sadece birer bilgi kaynağı, seni yönlendiren bir pusula değil. Bu, senin güçlü sezgilerin ve sarsılmaz özgüvenin olduğunu gösteriyor. Tabii ki, hepimiz zaman zaman çevremizden, medyadan veya sosyal çevremizden etkilenebiliriz. Ancak asıl önemli olan, son sözün her zaman senin olduğunu bilmek. Her kararın, her seçimin, her adımın tamamen senin kontrolünde olduğunu unutmamak. Sen, kendi hikayenin yazarısın, kendi hayatının yönetmeni. Ve bu, senin ne kadar güçlü ve özgüvenli bir birey olduğunu gösteriyor.

Özgürsün Ama Çevrenin Etkisi Büyük

Hayatının senaryosunu yazarken, kalem genellikle senin elinde olmamış gibi görünüyor. Kararlarını alırken, iç sesini dinlemek yerine çevrendeki insanların beklentilerine ve yönlendirmelerine kulak veriyorsun. Bu, seni kötü biri ya da zayıf bir karakter yapmaz, aksine sadece sosyal bir birey olduğunu gösterir. İnsanların düşüncelerini önemsiyor, onların ne hissedeceğini, ne düşüneceğini dikkate alıyorsun. Bu, empati yeteneğinin yüksek olduğunu ve başkalarının duygularına değer verdiğini gösterir. Ancak, kendi hayatının yönetmeni olmak ve daha özgür hissetmek istiyorsan, kararlarında kendi duygularını ve ihtiyaçlarını ön plana almayı deneyebilirsin. Kendi ihtiyaçlarını ve duygularını önemseyerek, kendi iç sesini daha fazla dinlemeyi öğren. Unutma, senin duyguların ve ihtiyaçların da önemli. Kendi iç sesini güçlendirdikçe, bağımsızlığın da artacak. Kendi kararlarını kendin verdiğinde, hayatının kontrolünü eline aldığında, kendini daha güçlü ve özgür hissedeceksin. Kendi iç sesin, senin en iyi rehberin olabilir. Kendine güven, kendi sesini dinle ve kendi yolunu çiz.

Sena Erdoğdu
Test Editörü
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
