Evet/Hayır Testi: Gerçekten Kararlarında Özgür müsün?

Hayatının senaryosunu yazarken, kalem genellikle senin elinde olmamış gibi görünüyor. Kararlarını alırken, iç sesini dinlemek yerine çevrendeki insanların beklentilerine ve yönlendirmelerine kulak veriyorsun. Bu, seni kötü biri ya da zayıf bir karakter yapmaz, aksine sadece sosyal bir birey olduğunu gösterir. İnsanların düşüncelerini önemsiyor, onların ne hissedeceğini, ne düşüneceğini dikkate alıyorsun. Bu, empati yeteneğinin yüksek olduğunu ve başkalarının duygularına değer verdiğini gösterir. Ancak, kendi hayatının yönetmeni olmak ve daha özgür hissetmek istiyorsan, kararlarında kendi duygularını ve ihtiyaçlarını ön plana almayı deneyebilirsin. Kendi ihtiyaçlarını ve duygularını önemseyerek, kendi iç sesini daha fazla dinlemeyi öğren. Unutma, senin duyguların ve ihtiyaçların da önemli. Kendi iç sesini güçlendirdikçe, bağımsızlığın da artacak. Kendi kararlarını kendin verdiğinde, hayatının kontrolünü eline aldığında, kendini daha güçlü ve özgür hissedeceksin. Kendi iç sesin, senin en iyi rehberin olabilir. Kendine güven, kendi sesini dinle ve kendi yolunu çiz.