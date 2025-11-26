Evet/Hayır Testi: Gerçekten Kararlarında Özgür müsün?
Hepimizin hayatında karar verme anları vardır. Kimi zaman basit görünen bu kararlar, aslında hayatımızın dönüm noktaları olabilir. Peki, bu kararları verirken gerçekten özgür müyüz? Yoksa belirli kalıplar, baskılar ve etkiler altında mı hareket ediyoruz? İşte bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bir testle karşınızdayız!
Evet/Hayır Testi: Gerçekten Kararlarında Özgür müsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karar verirken çoğu zaman başkalarının ne düşüneceğini hesaplar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir seçim yapmadan önce genelde çevrendekilerin onayını arar mısın?
3. Kendin istediğin için değil de “öyle olması gerektiğini düşündüğün” için karar verdiğin olur mu?
4. Biri seni yönlendirdiğinde, kendi fikrinden kolayca vazgeçer misin?
5. Bir şey yaparken “ya yanlış yaparsam” korkusu seni durdurur mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seçenekler arasında kaldığında genellikle daha güvenli olanı mı tercih edersin?
7. Toplumun beklentileri, yapmak istediklerinden daha etkili oluyor mu?
8. Bir karar verdikten sonra sık sık pişman olup “başka türlü seçmeliydim” diye düşünür müsün?
9. Yeni şeyler denerken tedirginlik hisseder misin?
10. Hayatındaki önemli kararların çoğunda çevrenden birinin etkisi olduğunu düşünüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendin İçin Karar Vermeyi Biliyorsun!
Özgürsün Ama Çevrenin Etkisi Büyük
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın