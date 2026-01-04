Eve Akıllı Bir Yardımcı Girince Hayatınızda Yaşanacak 10 Değişim
'Hey Siri', 'Ok Google' ya da 'Alexa'... Adı ne olursa olsun, eve akıllı bir yardımcı aldığınızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İlk başta 'Aman canım ne gerek var?' dediğiniz o cihaz, bir süre sonra evdeki gizli ev arkadaşınıza dönüşecek. İşte teknolojiyle içli dışlı olmanın getirdiği o kaçınılmaz değişimler:
1. Sabah rutinleriniz hiç bu kadar kolay olmamıştı.
2. Evde kendi kendine konuşan biri haline gelirsin.
3. Temizliği çilesine son verirsin.
4. Hafızan resmen emekli olur.
5. Evden çıktıktan sonra yaşanan o meşhur anksiyete son bulur.
6. Ay sonu gelen faturalardaki düşüş seni şaşırtmaya başlar.
7. Evdeki hava kalitesinin değişmesiyle birlikte uyku kaliten zirve yapar.
8. Rutin görevlerin otomatikleşmesiyle kendine kalan zaman artar.
9. 'Acaba şu an ne yapıyor?' takıntısı.
10. "Telefonum nerede?" paniklerinin son bulması.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
