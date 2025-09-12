Evde Bitki Bakımının Altın Kuralları: Evinizi Ormana Çevirecek 10 İpucu

Evdeki tozlar sadece mobilyalara değil, yapraklara da çöker ve bu da bitkinin nefes almasını zorlaştırır. Bazen işten dönerken şöyle bir bakıp “yaprakları biraz tozlanmış” dediğiniz olur ya; işte o anda nemli bir bezle ya da fısfısla hafifçe silmek çok işe yarar. Bunu bir rutin haline getirdiğinizde yapraklar hem daha parlak görünür hem de zararlılar kolay kolay tutunamaz.