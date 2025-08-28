Ev Eşyalarınızı Alırken Tasarruf Etmenin Yolları
Ev için alışveriş yapmak bazen kredi çekmeyi düşündürtecek kadar pahalı olabiliyor. Hele yeni eve taşınıyorsan ya da ilk defa kendi evini kuruyorsan her eşya gözünde olmazsa olmaz gibi görünebilir. Ama işin aslı öyle değil. Biraz araştırma ve biraz da sabırla hem ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de cüzdanına nefes aldırabilirsin.
İhtiyaç listeni gerçekten ihtiyacın olan şeylerle doldur.
İndirimleri takip et ama sepetinde bir tuzak olabileceğini de unutma.
İkinci el mağazalarda ihtiyacın olan bir şeyi muhakkak bulursun.
Minimalist düşünce tarzı cebine her zaman nefes aldırır.
Çok fonksiyonu ürünlere her zaman şans ver. Mesela hem silip hem de süpüren Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge gibi!
Komşuların ve ailenin desteğini hafife alma.
Markaların depoları ve outlet mağazalarında güzel indirimler olabiliyor. Oralara da göz at.
Pazarlık yapmaktan çekinme.
Evine yeni eşya almadan önce yaratıcılığını muhakkak kullan.
