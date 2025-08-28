onedio
Ev Eşyalarınızı Alırken Tasarruf Etmenin Yolları

Erkan Tuna Budak
28.08.2025 - 11:01

Ev için alışveriş yapmak bazen kredi çekmeyi düşündürtecek kadar pahalı olabiliyor. Hele yeni eve taşınıyorsan ya da ilk defa kendi evini kuruyorsan her eşya gözünde olmazsa olmaz gibi görünebilir. Ama işin aslı öyle değil. Biraz araştırma ve biraz da sabırla hem ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de cüzdanına nefes aldırabilirsin.

İhtiyaç listeni gerçekten ihtiyacın olan şeylerle doldur.

Mağazaya plansız bir şekilde girersen gereksiz şeyleri bir gün lazım olur diyerek alman çok normal. Gerçekten kullandığın eşyaları belirle ve geri kalanını sonraya bırak. İki ayda bir dolapta yer kaplayan ama bir kez bile kullanmadığın şeyleri hatırla.

İndirimleri takip et ama sepetinde bir tuzak olabileceğini de unutma.

Büyük indirim günleri bazen gerçekten avantajlı oluyor ama indirimde diye aslında ihtiyacın olmayan bir şeyi almak tasarruf değil, sadece harcama oluyor. Fiyat karşılaştırması yapmadan alım yapma. İnternette fiyat geçmişini gösteren uygulamalar bile var.

İkinci el mağazalarda ihtiyacın olan bir şeyi muhakkak bulursun.

Sıfır ürün takıntın yoksa ikinci el platformlar tam bir altın madeni gibi diyebiliriz. Üstelik bazı insanlar taşınma sırasında yepyeni eşyaları neredeyse yarı fiyatına bırakıyor. Temizliğini ve çalışıp çalışmadığını kontrol ettikten sonra pişman olmazsın.

Minimalist düşünce tarzı cebine her zaman nefes aldırır.

Her boş köşeye mobilya koymak zorunda değilsin. Az ama işlevsel eşya seçmek hem alanını ferah tutar hem de harcamanı azaltır. Bir masa hem yemek hem çalışma alanı olabilir mesela.

Çok fonksiyonu ürünlere her zaman şans ver. Mesela hem silip hem de süpüren Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge gibi!

İki işlevi bir arada sunan eşyalar başlangıçta normal görünebilir ama uzun vadede tasarruf sağlar. Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge hem silme hem de süpürme işlevini tek cihazda barındırıyor. Bir taşla iki kuş!

45 dakikaya kadar çalışma süresi veriyor ve ekstra pille bu süre 90 dakikaya kadar çıkıyor.

Komşuların ve ailenin desteğini hafife alma.

Ailenin, arkadaşlarının ya da komşunun fazlalık eşyalarını değerlendirmek hem sıfır masraf çıkarır hem de arada güzel anılar biriktirir. Belki annenin yıllardır sakladığı kahve fincanı seti artık mutfak dolabında yerini almaya hazırdır bile.

Markaların depoları ve outlet mağazalarında güzel indirimler olabiliyor. Oralara da göz at.

Bazı mağazaların depolarında küçük kusurları olan ya da teşhirde kullanılmış ürünler ciddi indirimle satılır. Minik çizikler, cebinden binlerce lira çıkmasına değmez.

Pazarlık yapmaktan çekinme.

Özellikle mobilya ve beyaz eşya alırken pazarlık yapmak hala işe yarıyor. Fiyat düşmese bile ücretsiz kurulum, nakliye ya da ek aksesuar talep edebilirsin. Pazarlık yaparsan bir şey kaybetmezsin, aksine kazançlı çıkabilirsin.

Evine yeni eşya almadan önce yaratıcılığını muhakkak kullan.

Biraz el becerisiyle eski eşyaları yenileyebilirsin. Küçük dokunuşlarla eski bir masa yepyeni bir tarza bürünebilir. Hem bütçe dostu hem de tamamen sana özel olur. Ayrıca boyayacağın sandalyenin rengi belki kimsede yoktur ve o ürün sadece sende var olacaktır!

