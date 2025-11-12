onedio
Ev Dekorasyonunda En Sık Yapılan 10 Hata

Özge
12.11.2025 - 17:36

Eğer siz de evde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor ama sorunun kaynağını bulamıyorsanız, bu çok yapılan dekorasyon yanlışlarından birini yapmış olabilirsiniz!

1. Tek bir aydınlatma elemanı kullanmak.

Ev dekorasyonda en sık yapılan hatalardan biri, mekanda tekil bir aydınlatma elemanı kullanmaktır. Genellikle beyaz renk tavan ışığından ibaret olan bu aydınlatma hem ortamı soğuk hale getirir hem de yeterli aydınlatma sağlamaz. Soğuk, düz hissi kırmak için sarı renkli ve kademeli aydınlatma elemanları kullanmak gerekir. Sarının farklı tonlarındaki tavan aydınlatmaları, lambaderler, aplikler ve masa lambaları ile ortama derinlik kazandırılabilir.

2. Mobilyaları duvara yapıştırmak.

Mobilyaları duvara yapışık biçimde kullanmanın amacı ferahlık yaratmaktır. Ancak yanlış mekanda bu durum tam tersi sonuç verebilir. Özellikle küçük alanlarda, tüm mobilyalar duvara yapışınca ortada kullanışsız bir boşluk kalır. Bu da ortamın işlevsiz olmasına neden olur. Bunun yerine mobilyaları duvardan 15-20 cm çekerek daha düzenli oturma grupları ve küme alanlar yaratılabilir.

3. Yanlış boyutta halı tercih etmek.

Halı, mekanı gösteren en önemli elemanlardan biridir. Halı boyutunun fazla büyük veya küçük olması mekan deneyimini yakından etkiler. Genellikle birçok evde halı, oturma grubunun altına kalır ve büyük ölçüde gizlenir. Bu da mekanı kalabalık ve olduğundan dar gösterir. Bunun yerine halının, oturma elemanlarının altına girmeden tamamen görünmesi gerekir. Böylece mekanda görsel bütünlük sağlanır ve boyut farklılığı sebebiyle oluşan sıkışıklık hissi giderilir.

4. Fazla renk tonu ve desen kullanmak.

Bir odada fazla renk tonu ve desen kullanmak, ortak dil oluşumunu bozar ve görsel açıdan rahatsızlık verir. Genellikle kullanılan dekorasyon ürünlerinin ve desenlerin her biri tek tek beğenilerek seçilir. Ama mekana yerleştirildiğinde her biri farklı telden çalan bir karmaşa oluşmasına yol açar. Bunu önlemek için kullanılan renk tonunu ve deseni sınırlandırmak, her zaman arada görsel bağ kurmak gerekir.

5. Yoğun şekilde aksesuar kullanmak.

Yoğun ve alakası aksesuar kullanımı da mekanı boğan ve karmaşık hale getiren hatalardan biridir. Örneğin; kullanılan vazo, şamdan, heykel gibi aksesuarların tümünün benzer boyutta olması ya da küçük objelerin yan yana kullanılması, mekandaki dağınıklık hissini artırır. Her boşluğa dekoratif obje yerleştirmek alanı güzel göstermez, aksine yorucu hale getirir. Bunu önlemek için dekoratif ürün sayısında azaltmaya gitmek ve gruplu kullanımlarda boyutları değiştirmek gerekir.

6. Sanat eserlerini yanlış yere asmak.

Duvarlarda kullanılacak tabloları ve aynaları yanlış konumlandırmak, mekansal anlamda bir felaketle sonuçlanabilir. Mesela bu ürünleri göz hizasının çok üzerine asmak, duvarları daha sıkışık ve ezici gösterebilir. Aynaları yanlış konumlandırmak ise mekanı soğuk hale getirebilir. Örneğin; aynanın, kalabalık alanları gösterecek şekilde konumlandırılması veya direkt kapı girişine yerleştirilmesi mekanı olduğundan dağınık gösterir. Bunun yerine tabloları göz hizasına asmak, aynaları ise konsol üzerinde kullanmak daha doğrudur.

7. Depolama çözümlerini önemsememek.

Ev dekorasyonda en sona bırakılan adımlardan biri depolamadır. Halbuki evdeki depolama alanının eksik olması, dağınıklığın artması anlamına gelir. Bu nedenle ev dekorasyonunun her adımında uygun depolama çözümleri de düşünülmelidir. Böylece ortalıkta dağınık duran eşyaları düzenli hale getirmek için farklı araçlar kullanılabilir. Örneğin; üniterler, sepetler, kutular ve dolaplar bir arada kullanıldığında çok efektif olabilir.

8. Fazla cesur duvar rengi kullanmak.

Ortama enerji katmak için duvar rengini değiştirmek doğru bir adımdır. Ancak tercih edilen rengin aşırı cesur olması ve tüm duvarları kaplaması, mekanın basık ve yorucu hale gelmesine neden olur. Özellikle koyu kırmızı, lacivert, siyah veya koyu yeşil gibi tonlar bir yerden sonra kişi üzerinde olumsuz etki bırakır. Bu riski almak yerine duvarlarda sakin tonlar kullanmak, gerekirse duvarlardan birine hafif canlı bir renk atamak daha doğrudur. Ancak bu durumda da renk seçiminde aşırı cesur davranılmaması gerekir.

9. Yanlış ebatta mobilyalar seçmek.

Evleri olduğundan büyük veya küçük gösteren en önemli etmen, mobilya seçimidir. Örneğin; küçük bir salona aşırı büyük ve fazla parçadan oluşan bir set yerleştirmek, alanı neredeyse hareket edilmeyecek hale getirir. Fazla büyük bir alana küçük bir grup yerleştirmek ise boşluğun rahatsız edici olmasına neden olur. Bunları önlemek için her mekanı kendi içinde değerlendirmek ve oranlara dikkat etmek gerekir.

10. Mağaza vitrinini kopyalamak.

Bir diğer dekorasyon yanlışı ise mobilya mağazasında veya dergi kataloğunda görülen tasarımı birebir kendi evine kopyalamaktır. Ancak bu tür tasarımlar neredeyse hiçbir zaman vitrinde göründüğü gibi durmaz. Çünkü her mekanın gereksinimi farklıdır. Ayrıca kimi zaman bu mobilyalar günlük kullanıma veya kişi yaşantısına da uyum sağlamaz. Bunun yerine seçim yaparken kişisel istekleri, zevkleri ve mekan gereksinimlerini göz önünde bulundurmak daha doğrudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
