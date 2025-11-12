Ev Dekorasyonunda En Sık Yapılan 10 Hata

Bir diğer dekorasyon yanlışı ise mobilya mağazasında veya dergi kataloğunda görülen tasarımı birebir kendi evine kopyalamaktır. Ancak bu tür tasarımlar neredeyse hiçbir zaman vitrinde göründüğü gibi durmaz. Çünkü her mekanın gereksinimi farklıdır. Ayrıca kimi zaman bu mobilyalar günlük kullanıma veya kişi yaşantısına da uyum sağlamaz. Bunun yerine seçim yaparken kişisel istekleri, zevkleri ve mekan gereksinimlerini göz önünde bulundurmak daha doğrudur.