Ev Dekorasyonunda En Sık Yapılan 10 Hata
Eğer siz de evde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor ama sorunun kaynağını bulamıyorsanız, bu çok yapılan dekorasyon yanlışlarından birini yapmış olabilirsiniz!
1. Tek bir aydınlatma elemanı kullanmak.
2. Mobilyaları duvara yapıştırmak.
3. Yanlış boyutta halı tercih etmek.
4. Fazla renk tonu ve desen kullanmak.
5. Yoğun şekilde aksesuar kullanmak.
6. Sanat eserlerini yanlış yere asmak.
7. Depolama çözümlerini önemsememek.
8. Fazla cesur duvar rengi kullanmak.
9. Yanlış ebatta mobilyalar seçmek.
10. Mağaza vitrinini kopyalamak.
