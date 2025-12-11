Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cübbeli Ahmet İddiası

“Tatar, seçimden hemen önce Türkiye’de Cübbeli Ahmet olarak tanınan kişinin kendisi lehine video çekip, kazanması için dua etmesinin, rakibi Tufan Erhürman’ı ise ‘Rumcu’ diye nitelenmesinin kendisine “yüzde beş oy kaybettirdiğini” açıkça itiraf etti. ‘Cübbeli Ahmet’in videosu seçimden önceki son hafta tüm Kıbrıslıların telefonlarına düştü’ diyen Tatar, bu etkinin gücüne o kadar inanmış ki, yarı şaka, yarı ciddi ‘kim bilir? Belki de Cübbeli Ahmet’e o videoyu muhalefet çektirmiştir’ demekten bile kendini alamadı.”