Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cübbeli Ahmet İddiası

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cübbeli Ahmet İddiası

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2025 - 15:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz haftalarda yeni cumhurbaşkanını seçmişti. Ersin Tatar ve Tufan Erhürman'ın yarıştığı seçimlerde CTP adayı Erhürman Tatar'ı büyük fark atarak yenmiş ve yeni KKTC Cumhurbaşkanı olmuştu. Ekonomim'den Zeynep Gürcanlı’ya konuşan Tatar, kendisine destek açıklaması yapan Cübbeli Ahmet'in oylarına negatif etki yaptığını söyledi.

Tatar'ın röportajındaki ilgili kısım şöyle;

Tatar'ın röportajındaki ilgili kısım şöyle;

“Tatar, seçimden hemen önce Türkiye’de Cübbeli Ahmet olarak tanınan kişinin kendisi lehine video çekip, kazanması için dua etmesinin, rakibi Tufan Erhürman’ı ise ‘Rumcu’ diye nitelenmesinin kendisine “yüzde beş oy kaybettirdiğini” açıkça itiraf etti. ‘Cübbeli Ahmet’in videosu seçimden önceki son hafta tüm Kıbrıslıların telefonlarına düştü’ diyen Tatar, bu etkinin gücüne o kadar inanmış ki, yarı şaka, yarı ciddi ‘kim bilir? Belki de Cübbeli Ahmet’e o videoyu muhalefet çektirmiştir’ demekten bile kendini alamadı.”

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

19 Ekim 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar ve Tufan Erhürman yarıştı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Erhürman %62'lik oy oranıyla Ersin Tatar'ı yenmişti. Seçim öncesi hükümete yakın kişiler Ersin Tatar'ı desteklemişti. Bu isimlerden biri de Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlüydü.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
