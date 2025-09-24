Erken Çocuklukta Bağlanma Stilleri ve Ebeveynlere Öneriler

Bebeklerin bakımı sırasında yaşanan olumlu – olumsuz davranışlar içsel çalışma modelini etkilemektedir. Örneğin: bebek ona bakım verenin ona karşı olumlu davranması karşısında sevildiğini, negatif bir tutumla karşılandığında değersiz hisseder. ve diğer kişilerin de güvensiz olduğu sonucuna inanır. (Schofield ve Beek 2014). Ainsworth ve arkadaşları (1978) ‘Yabancı Durum’ deneyinde çocuğun anne ile yakınlık ve ayrılma durumu ile yabancıya gösterdiği tepkilerini gözlemleyerek bağlanma türlerini 3 aşamalı (güvenli, kaçınan, kararsız) olarak oluşturmuşlardır. Solomon ve arkadaşları (1986) dördüncü Bağlanma türü olan karışık bağlanma türünü eklemişlerdir.

Güvenli bağlanma, anne - baba ve çocuk arasındaki olumlu dinamikleri temsil etmektedir. Bu olumlu davranışlar çocuğun ailesi tarafından sevildiğini, anlaşıldığını ve değerli olduğunu, sınırların çizildiği güvenli ortamda yetişmesi ile ilişkilidir. Sağlıklı ortamda yetişen çocuklar kendilerine ve etrafındaki diğer kişilere karşı tutarlı ve sağlıklı ilişkiler kurarlar. Sosyal hayatlarında, ilişkilerinde ve aldıkları kararlarda daha bilinçli adımlar atarlar. Çocukluk ve yetişkinlik döneminde çevresi ile ilişkilerinde empati, yüksek düzeyde olgunluk, öfke davranışını kontrol altına alabildikleri görülmektedir (Leblanc ve ark 2017). Görüldüğü üzere güvenli bağlanma sadece çocukluk dönemimizi etkilememektedir, çocukluk dönemimizde zihinsel bir şema oluşturarak yaşamımız boyunca davranışlarımızı olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir (Ainsworth 1979, Bowlby 1979).