Erken Çocuklukta Bağlanma Stilleri ve Ebeveynlere Öneriler
Bağlanma, anne ile bebeği arasında gelişen ve kurulan bir iletişim ve etkileşim örüntüsüdür. Ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin yetişebilmesi için annenin bebeği ile doğum öncesinden başlayan ve doğum sonrası da devam eden uygun bağlanma oluşturması ve sürdürmesi beklenirken, aynı şekilde bebeğin de annesi ile uygun ve güvenli bağlanma kurması gerekmektedir.
Bebeklik döneminde erken bağlanma içsel bir çalışma modeli görevi görmektedir.
Bowlby’e göre bağlanma sadece bebeklik veya okul çağı için geçerli değil.
Düzensiz bağlanan çocuklar ise genellikle yoğun öfke ve sinirli davranışlar gösterirler zor ilişkileri vardır. (Mikulincer 22 ve Shaver 2007)
Sonuç olarak bebeklik döneminde gelişen bağlanma stilleri, bireyin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratır.
Cihan TAŞ
