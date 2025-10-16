Erkeklerin “Meğer Bakımlı Olmak Kolaymış” Diyeceği Sadece 5 Dakikada Uygulanabilecek Cilt Bakımı Rutini

Nasıl ki kadınlar cilt bakımlarını aksatmuyor ve farklı adımların olduğu cilt bakım rutinleri oluşturuyorlarsa erkekler de aynı şekilde cilt bakımına özen gösterebilir. Yani cilt bakımına cinsiyet atamanın hiçbir manası yok!

Erkekler için sadece 5 dakikada uygulanabilecek bir cilt bakım rutini hazırladık. Çok vakit almadığı için epey pratik bir rutin!