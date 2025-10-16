Erkeklerin “Meğer Bakımlı Olmak Kolaymış” Diyeceği Sadece 5 Dakikada Uygulanabilecek Cilt Bakımı Rutini
Nasıl ki kadınlar cilt bakımlarını aksatmuyor ve farklı adımların olduğu cilt bakım rutinleri oluşturuyorlarsa erkekler de aynı şekilde cilt bakımına özen gösterebilir. Yani cilt bakımına cinsiyet atamanın hiçbir manası yok!
Erkekler için sadece 5 dakikada uygulanabilecek bir cilt bakım rutini hazırladık. Çok vakit almadığı için epey pratik bir rutin!
1. Elbette önce yüzümüzü yıkamakla başlıyoruz. Sadece bir dakikanı alacak. Bunun için cilt tipine uygun bir temizleyici edinmen gerek.
2. Sırada tonik kullanımı var. Bu da 30 saniyeni alacak.
3. Sonrasında ise cildin nemlenmesi için nemlendirici kullanımı var. Bu da 1 dakikanı alır.
4. Göz çevresini unutmayalım beyler! Sadece 30 saniyenizi alır.
5. En son adımda ise güneş kremi var elbette. 2 dakikanı alır.
Evet beyler, cilt bakımı düşündüğünüz kadar zor bir şey değil!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
