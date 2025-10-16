onedio
Erkeklerin “Meğer Bakımlı Olmak Kolaymış” Diyeceği Sadece 5 Dakikada Uygulanabilecek Cilt Bakımı Rutini

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 15:05

Nasıl ki kadınlar cilt bakımlarını aksatmuyor ve farklı adımların olduğu cilt bakım rutinleri oluşturuyorlarsa erkekler de aynı şekilde cilt bakımına özen gösterebilir. Yani cilt bakımına cinsiyet atamanın hiçbir manası yok!

Erkekler için sadece 5 dakikada uygulanabilecek bir cilt bakım rutini hazırladık. Çok vakit almadığı için epey pratik bir rutin!

1. Elbette önce yüzümüzü yıkamakla başlıyoruz. Sadece bir dakikanı alacak. Bunun için cilt tipine uygun bir temizleyici edinmen gerek.

Sabah kalkınca ya da akşam eve gelince ilk adım olarak yüz yıkama jeliyle yüzünü yıkamalısın. Cilt tipine uygun bir yüz temizleyicisiyle yüzünü yıkamak hem kirleri hem fazla yağı almana yardımcı olur. Cildi pırıl pırıl yapar ve gözenekleri tıkamaz.

2. Sırada tonik kullanımı var. Bu da 30 saniyeni alacak.

Bu adım çoğu erkek tarafından atlanıyor ama aslında kilit nokta burası. Pamukla ya da direkt avucuna alarak uygulayabileceğin basit bir tonik cilt yüzeyini toparlar. Ayrıca cildini yüz temizleme jeli ile temizledikten sonra kalan kalıntıları da temizlemene yardımcı olur.

3. Sonrasında ise cildin nemlenmesi için nemlendirici kullanımı var. Bu da 1 dakikanı alır.

Cilt bakımının olmazsa olmazına geldik! “Benim cildim yağlı, nemlendiriciye gerek yok ki...” klişesi tamamen yanlış. Yağsız ve hafif yapılı bir nemlendirici, cildi dengelemeye yardım eder ve gün boyu daha ferah görünmesini sağlar.

4. Göz çevresini unutmayalım beyler! Sadece 30 saniyenizi alır.

Göz altı torbaları ya da morluklardan şikayet eden erkek çok. Nemlendiriciye ek olarak hafif bir göz çevresi kremi sürmek bu bölgeyi dinç gösterir. Parmak uçlarıyla nazikçe uygulamak yeterli.

5. En son adımda ise güneş kremi var elbette. 2 dakikanı alır.

En kritik adım bu. Güneş kremi sadece yazın değil, aynı zamanda her gün kullanılmalı. Bulutlu havalarda bile! Hem yaşlanma belirtilerinin önüne geçmeye çalışır hem leke oluşumunu yavaşlatır. İnce bir tabaka tüm yüze yaymak sadece 2 dakikanı alır ama uzun vadede büyük fark yaratır!

Evet beyler, cilt bakımı düşündüğünüz kadar zor bir şey değil!

Cinsiyet fark etmeksizin herkesin cilt bakımına gereken özeni göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Erkekler için hazırladığımız bu basit ama etkili cilt bakım rutinini denedikten sonra yorumları merakla bekliyor olacağız!

