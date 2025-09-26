Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye Devredildi: Bu Gece Tüm IBAN Numaraları Değişecek

Enpara.com, 2012'den beri dijital bankacılık hizmetleri sunmaktaydı ve şimdi tüm ürün ve hesaplarını, müşterilerin ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadan, Enpara Bank'a aktardı. Bu değişimin en belirgin etkisi IBAN numaralarında görülecek. Mevcut '111' kodlu IBAN'lar artık geçerli olmayacak ve müşteriler yeni IBAN numaralarıyla işlem yapacaklar. Banka, düzenli işlemlerin sorunsuz devam etmesi adına, eski IBAN'lara gelen EFT ve SWIFT transferlerini 90 gün süresince otomatik olarak yeni hesaplara yönlendireceğini bildirdi.