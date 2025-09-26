Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye Devredildi: Bu Gece Tüm IBAN Numaraları Değişecek
Enpara.com, QNB Finansbank'ın bir parçası olarak faaliyet gösterirken, artık Enpara Bank A.Ş.'nin bir unsuru haline geldi. Bu değişiklik, IBAN numaralarının yenilenmesini gerektirirken, 23.00'ten itibaren planlanan bakım çalışmaları da duyuruldu. Enpara.com Cep Şubesi'nin mevcut kullanıcıları, yeni 'Enpara Bank Cep Şubesi' uygulamasına yönlendirilecek ve bu uygulamayı indirerek hizmetlerden faydalanmaya devam edecekler.
Türkiye’nin en büyük dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, QNB’den ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüştü.
Geçiş ve bakım çalışması bu gece yapılacak.
