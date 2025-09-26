onedio
Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye Devredildi: Bu Gece Tüm IBAN Numaraları Değişecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.09.2025 - 12:22

Enpara.com, QNB Finansbank'ın bir parçası olarak faaliyet gösterirken, artık Enpara Bank A.Ş.'nin bir unsuru haline geldi. Bu değişiklik, IBAN numaralarının yenilenmesini gerektirirken, 23.00'ten itibaren planlanan bakım çalışmaları da duyuruldu. Enpara.com Cep Şubesi'nin mevcut kullanıcıları, yeni 'Enpara Bank Cep Şubesi' uygulamasına yönlendirilecek ve bu uygulamayı indirerek hizmetlerden faydalanmaya devam edecekler.

Türkiye’nin en büyük dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, QNB’den ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüştü.

Enpara.com, 2012'den beri dijital bankacılık hizmetleri sunmaktaydı ve şimdi tüm ürün ve hesaplarını, müşterilerin ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadan, Enpara Bank'a aktardı. Bu değişimin en belirgin etkisi IBAN numaralarında görülecek. Mevcut '111' kodlu IBAN'lar artık geçerli olmayacak ve müşteriler yeni IBAN numaralarıyla işlem yapacaklar. Banka, düzenli işlemlerin sorunsuz devam etmesi adına, eski IBAN'lara gelen EFT ve SWIFT transferlerini 90 gün süresince otomatik olarak yeni hesaplara yönlendireceğini bildirdi.

Geçiş ve bakım çalışması bu gece yapılacak.

Enpara'nın resmi duyurusuna göre, 26 Eylül Cuma günü saat 23.00'den ertesi gün saat 11.00'e kadar sistem aktarımı sebebiyle planlanmış bir bakım gerçekleştirilecek. Ayrıca, 27 Eylül Cumartesi günü saat 04.00 ile 09.00 arasında bazı hizmetlerde aksamalar olabileceği ifade edildi. Bu süreç sonrasında mobil uygulamada da bazı değişiklikler olacak. Enpara.com Cep Şubesi'ni kullanmak isteyen mevcut kullanıcılar, yönlendirme sonucu yeni 'Enpara Bank Cep Şubesi' uygulamasını indirip kullanmaya devam edecekler.

