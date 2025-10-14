onedio
Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır? Yeni Yuvam Modeli Başvuru Şartları

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır? Yeni Yuvam Modeli Başvuru Şartları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 19:53

Emlak Konut’un hayata geçirdiği Yeni Yuvam Modeli, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir finansman sistemi sunuyor. Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen bu model, kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ödeme imkanı sağlıyor.

Peki, Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli nedir, nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir?

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nedir?

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nedir?

Yeni Yuvam Modeli, Emlak Konut tarafından geliştirilen yenilikçi finansman yöntemidir. Model, faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız şekilde 60 aya varan taksit avantajı sunar. Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi ile desteklenen modelde vatandaşlar, klasik banka kredilerinden farklı olarak yalnızca anapara üzerinden ödeme yapar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım’ın ortak yürüttüğü sistem, güvenli kamu güvencesiyle sunuluyor.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Katılım Bedeli

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Katılım Bedeli

Model kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’lik bölümü için yalnızca yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit seçeneğiyle ödenebiliyor.

Katılım bedeli dışında herhangi bir ek ücret veya başvuru bedeli talep edilmiyor. Yani vatandaşlar ek masrafla karşılaşmadan, doğrudan Emlak Katılım güvencesiyle faizsiz bir finansman desteğinden yararlanabiliyor.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nasıl Başvuru Yapılır?

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nasıl Başvuru Yapılır?

Yeni Yuvam Modeli’nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya modele dahil olan projelerin satış ofislerine giderek başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinde gelir belgesi, kredi notu veya kefil gibi şartlar aranmıyor.

Ayrıca buradaki internet adresi üzerinden projeler hakkında detaylı bilgi alınabilir ya da 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek talep edilebilir.

Yeni Yuvam Modeli'nde Hangi Projeler Var?

Yeni Yuvam Modeli'nde Hangi Projeler Var?

Yeni Yuvam Modeli, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 23 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu projeler arasında;

  • Yenişehir Evleri Arnavutköy

  • Yeni Fikirtepe (hemen teslim)

  • Komşu Finans Evleri (hemen teslim)

  • Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim)

  • Göktürk Kemer Evleri

  • Park Yaşam Antalya

  • Evora İzmir

  • Senfoni Etiler

  • Başakşehir Avrasya Konutları

  • Tual Asya ve Vadi Panorama Evleri gibi birçok proje yer alıyor.

Bazı projelerde hemen teslim avantajı bulunurken, bazıları da yapımı devam eden yeni konutlardan oluşuyor.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Ödeme Planı

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Ödeme Planı

Modelde faiz, peşinat veya ara ödeme bulunmuyor. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadeyle Emlak Konut’a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı’na ödüyor.

Ayrıca teslimat süresi beklenmeden, bitmiş veya devam eden projelerden doğrudan ev sahibi olunabiliyor.

Yeni Yuvam Modeli Başvuru Şartları

Yeni Yuvam Modeli Başvuru Şartları

Yeni Yuvam Modeli’nden yararlanmak için herhangi bir gelir belgesi, kredi notu veya kefil şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu modele başvuru yapabiliyor.

Kura veya çekiliş olmadan, güvenli ve faizsiz bir şekilde konut sahibi olma imkanı sağlıyor.

