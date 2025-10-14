Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır? Yeni Yuvam Modeli Başvuru Şartları

Yeni Yuvam Modeli’nden yararlanmak için herhangi bir gelir belgesi, kredi notu veya kefil şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu modele başvuru yapabiliyor.

Kura veya çekiliş olmadan, güvenli ve faizsiz bir şekilde konut sahibi olma imkanı sağlıyor.