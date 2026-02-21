Emeklilikte Yeni Dönem: SGK İçin Yapılacak Düzenlemeler Belli Oldu
Türkiye’nin 'yaşlı ülke' kategorisine girmesiyle sosyal güvenlik sisteminde reform çanları çalıyor. OVP ve Cumhurbaşkanlığı programlarında yer alan 'yeni nesil emeklilik' modeliyle, sistemde daha uzun süre kalana daha yüksek maaş verilmesi hedefleniyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilikte yeni dönemin detaylarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emeklilikte yeni dönem.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGK için yapılacak düzenlemeler belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın