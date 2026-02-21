Emeklilikte Yeni Dönem: SGK İçin Yapılacak Düzenlemeler Belli Oldu

Türkiye'de dijital dönüşüm ve yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik sisteminden yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında teşhis edilen sorunlar için yeni düzenlemeler yolda. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre yeni emeklilik düzenlemesi 'Çok çalışan, çok prim ödeyen, çok maaş alır' düşüncesi üzerine kurulacak.

“Asgari ücret ve komşu seviyelerde çalışanlar için çalıştıkça emekli maaşının düşmesi ya da aynı taban maaşta eşitlenmesi acı bir gerçek” diyen Karakaş, bu nedenle yaşı dolduran herkesin ‘arkasına bakmadan’ sistemden kaçtığını dile getirdi.

Karakaş, mevcut sorunlara karşı çalışanların SGK sisteminde kalması için yeni sistem öngörüldüğünü belirtti.