Emeklilikte Yeni Dönem: SGK İçin Yapılacak Düzenlemeler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 14:51

Türkiye’nin 'yaşlı ülke' kategorisine girmesiyle sosyal güvenlik sisteminde reform çanları çalıyor. OVP ve Cumhurbaşkanlığı programlarında yer alan 'yeni nesil emeklilik' modeliyle, sistemde daha uzun süre kalana daha yüksek maaş verilmesi hedefleniyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilikte yeni dönemin detaylarını anlattı.

Kaynak

Türkiye'de dijital dönüşüm ve yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik sisteminden yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında teşhis edilen sorunlar için yeni düzenlemeler yolda. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre yeni emeklilik düzenlemesi 'Çok çalışan, çok prim ödeyen, çok maaş alır' düşüncesi üzerine kurulacak.

Asgari ücret ve komşu seviyelerde çalışanlar için çalıştıkça emekli maaşının düşmesi ya da aynı taban maaşta eşitlenmesi acı bir gerçek” diyen Karakaş, bu nedenle yaşı dolduran herkesin ‘arkasına bakmadan’ sistemden kaçtığını dile getirdi. 

Karakaş, mevcut sorunlara karşı çalışanların SGK sisteminde kalması için yeni sistem öngörüldüğünü belirtti.

İsa Karakaş, emeklilik ve SGK için yapılacak düzenlemeleri şu sözlerle anlattı:

“Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. 

Sosyal güvenlik sisteminin fiilî ve yasal kapsamının genişletilmesi ve kapsamda yer almayan grupların sisteme girişlerinin sağlanması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek, sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecektir.

Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir.

İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
