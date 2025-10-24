Eleştiriye Ne Kadar Açıksın?
Kimi eleştiriyi kişisel algılar, kimi ise kendini geliştirmek için fırsat olarak görür. Ama hepimizin bir sınırı vardır… Peki senin eleştiriye karşı dayanıklılığın ne kadar?
Hadi teste!
1. Biri seni açıkça eleştirdiğinde ilk tepkin ne olur?
2. “Biraz daha dikkatli olabilirdin.” cümlesini duyduğunda aklından ne geçer?
3. Yakın bir arkadaşın seni eleştirdiğinde ne hissedersin?
4. Birinin sana “biraz bencilsin” demesi seni nasıl etkiler?
5. Eleştiri yapmayı sever misin?
6. İş yerinde biri seni hatanla ilgili uyardı, tepkin ne olur?
7. “Yapabileceğinin en iyisini yaptın mı gerçekten?” diye sorsalar…
8. Hangi tür eleştiri seni en çok rahatsız eder?
9. Eleştirilmek mi, yok sayılmak mı daha zor?
Sen eleştiriye tamamen kapalısın!
Sen eleştiriye bazen açıksın!
Sen genel olarak eleştiriye açıksın!
Sen eleştiriye tamamen açıksın!
