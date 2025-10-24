onedio
Eleştiriye Ne Kadar Açıksın?

Eleştiriye Ne Kadar Açıksın?

İnci Döşer
İnci Döşer
24.10.2025 - 17:07

Kimi eleştiriyi kişisel algılar, kimi ise kendini geliştirmek için fırsat olarak görür. Ama hepimizin bir sınırı vardır… Peki senin eleştiriye karşı dayanıklılığın ne kadar?

Hadi teste!

1. Biri seni açıkça eleştirdiğinde ilk tepkin ne olur?

1. Biri seni açıkça eleştirdiğinde ilk tepkin ne olur?

2. “Biraz daha dikkatli olabilirdin.” cümlesini duyduğunda aklından ne geçer?

3. Yakın bir arkadaşın seni eleştirdiğinde ne hissedersin?

4. Birinin sana “biraz bencilsin” demesi seni nasıl etkiler?

5. Eleştiri yapmayı sever misin?

6. İş yerinde biri seni hatanla ilgili uyardı, tepkin ne olur?

7. “Yapabileceğinin en iyisini yaptın mı gerçekten?” diye sorsalar…

8. Hangi tür eleştiri seni en çok rahatsız eder?

9. Eleştirilmek mi, yok sayılmak mı daha zor?

Sen eleştiriye tamamen kapalısın!

Eleştiriye olan hassasiyetin, onu çoğu zaman bir saldırı gibi algılamanı sağlıyor. Kendini ifade etme arzun o kadar güçlü ki, biri seni uyardığında hemen savunma kalkanlarını yükseltiyorsun. Bu durum, kırılgan yanının daha da ağır basmasına neden oluyor. 'Yanlış anlaşılmak' senin için en çok enerji harcadığın ve tükenmiş hissettiğin bir durum. Fakat belki de biraz geri çekilip, dinlemeyi denemelisin. Karşındaki kişinin niyetinin her zaman kötü olmadığını, belki de senin daha iyi olmanı hedeflediğini fark edebilirsin. Eleştiri, her zaman yıkıcı bir silah olmak zorunda değil. Aksine, doğru kullanıldığında inşa edici bir araç olabilir. Unutma, eleştiri bazen yıkmak değil, daha sağlam ve daha güçlü bir yapı inşa etmek içindir.

Sen eleştiriye bazen açıksın!

Eleştiriye karşı duruşun, birçok kişiye göre oldukça farklı. Senin için eleştiri, korkulacak bir tehdit değil, aksine öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı. İçinde bulunduğun her durumda, herkesin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu kabul ediyor ve bu nedenle dinlemeyi biliyorsun. Kendini sürekli geliştirmeye, eksiklerini fark etmeye ve üzerinde çalışmaya istekli biri olduğun için, çevrendeki insanlar tarafından güven uyandıran, olgun bir kişi olarak görülüyorsun. Bu da senin kişiliğini ve karakterini yansıtan önemli bir özellik. Senin mottan ise oldukça net: “Eleştiriden korkmam, yeter ki dürüst olsun.” Bu cümle, senin ne kadar gerçekçi ve dürüst bir insan olduğunu gösteriyor. Eleştirilere açık olman ve bu durumdan korkmaman, senin güçlü bir kişilik yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Bu duruşunla, her türlü eleştiriyi kabul edebilecek bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyorsun. Bu da seni, her zaman bir adım öne taşıyor.

Sen genel olarak eleştiriye açıksın!

Eleştiriye karşı duruşun, sıradan bir kişininkinden çok daha farklı. Senin için eleştiri, bir tehdit olmaktan çok öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı. Kulağına çalınan her eleştiri, senin için bir başka pencereden bakma şansı. Çünkü sen, herkesin farklı bir bakış açısına sahip olduğunun farkındasın ve bu farklı bakış açılarından öğrenmeyi biliyorsun. Kendini geliştirmeye olan bu tutkun, eksiklerini fark etme ve onları düzeltme isteğinle birleşince, etrafındakilerin sana olan güveni de artıyor. Bu durum seni, çevrendeki insanlar için olgun ve güvenilir bir kişi haline getiriyor. Senin mottan ise oldukça net: “Eleştiriden korkmam, yeter ki dürüst olsun.” Bu cümle, senin eleştiriye bakış açını ve ondan nasıl yararlandığını özetliyor. Eleştiriye açık olman ve onu bir tehdit olarak değil, bir öğrenme fırsatı olarak görmem, senin olgunluğunu ve kendine olan güvenini gösteriyor. Bu duruşunla, etrafındaki herkese ilham veriyorsun.

Sen eleştiriye tamamen açıksın!

Eleştiriye karşı gösterdiğin olgun ve anlayışlı tutum, adeta bir motivasyon kaynağına dönüşmüş. Eleştiriye maruz kaldığında, alınganlık göstermek yerine, soğukkanlı bir şekilde dinlemeyi tercih ediyorsun. Daha sonra da, bu durumdan ne öğrenebileceğini sorguluyor, eleştiriye pozitif bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun.  Kendini başkalarının gözünden görmek, seni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Aksine, bu durum seni daha da güçlendiriyor. Bu olgunluk ve anlayış, seni hem iş hayatında hem de kişisel ilişkilerinde bir adım öne taşıyor. Senin için eleştiri, sadece bir olumsuzluk değil, aynı zamanda gelişiminin yakıtı. Eleştiri, senin için bir fırsat, bir öğrenme ve gelişme aracı. Bu sayede, kendini sürekli yeniliyor ve geliştiriyorsun. Bu da seni, çevrendekilere göre her zaman bir adım önde tutuyor. İşte bu yüzden, eleştiriye karşı bu kadar olumlu ve anlayışlı bir tutum sergiliyorsun.

