Ekonomide ‘Kelebek Etkisi’ Nedir? Kelebek Etkisi Yaratan 12 Olay

Bazen küçücük bir karar, bir açıklama ya da bir tweet bile, dünya ekonomisini altüst edebiliyor. İşte bu domino etkisiyle yaşanan olaylara kelebek etkisi deniyor. Teoride bir kelebeğin kanat çırpmasının başka bir kıtada fırtına yaratabileceği söylenir; ekonomideyse bu, bir yatırımcı kararının, bir hükümet politikasının ya da bir teknolojik gelişmenin tüm küresel dengeleri sarsması anlamına geliyor.

Bugün küresel finans dünyasında her şey birbirine o kadar bağlı ki, bir ülkedeki faiz kararı başka bir ülkede insanların cebine dokunabiliyor. İşte ekonomide kelebek etkisini en çarpıcı biçimde gösteren 12 tarihi olay 👇