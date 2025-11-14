Ekonomide ‘Kelebek Etkisi’ Nedir? Kelebek Etkisi Yaratan 12 Olay
Bazen küçücük bir karar, bir açıklama ya da bir tweet bile, dünya ekonomisini altüst edebiliyor. İşte bu domino etkisiyle yaşanan olaylara kelebek etkisi deniyor. Teoride bir kelebeğin kanat çırpmasının başka bir kıtada fırtına yaratabileceği söylenir; ekonomideyse bu, bir yatırımcı kararının, bir hükümet politikasının ya da bir teknolojik gelişmenin tüm küresel dengeleri sarsması anlamına geliyor.
Bugün küresel finans dünyasında her şey birbirine o kadar bağlı ki, bir ülkedeki faiz kararı başka bir ülkede insanların cebine dokunabiliyor. İşte ekonomide kelebek etkisini en çarpıcı biçimde gösteren 12 tarihi olay 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1929 Büyük Buhran: Bir borsa çöküşüyle dünya yeniden şekillendi.
2. 1973 Petrol Krizi: Enerjideki kesinti tüm ekonomiyi felce uğrattı.
3. 1997 Asya Krizi: Tayland’dan başlayan dalga bütün Asya’yı vurdu.
4. 2008 Mortgage Krizi: Ev kredileriyle başlayan küresel yıkım.
5. COVID-19 Pandemisi: Görünmeyen bir virüs, görünür bir ekonomik çöküş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Brexit: Bir referandumun Avrupa’nın ekonomik kalbini sarsması.
7. Ever Given gemisinin Süveyş Kanalı’nı tıkaması: Küresel ticaretin 6 günlüğüne durması.
8. Bitcoin’in yükselişi: Dijital bir fikir, finans sistemini altüst etti.
9. GameStop olayı: Reddit gençliği Wall Street’i dize getirdi.
10. Rusya-Ukrayna savaşı: Enerji ve gıda fiyatlarında kelebek etkisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yapay zekâ devrimi: Ekonominin yeni beyni.
12. Bir tweetle gelen fırtına: Dijital çağın yeni kelebekleri.
Sonuç olarak kelebek etkisi, ekonomide oldukça hassas durumlar yaratıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın