Ehliyetiniz İptal Olabilir: 1 Ekim’de Meclis Gündemine Gelecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 10:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. TBMM’nin gündemine ise ilk olarak 11. Yargı Paketi gelecek. Yeni yasayla, trafikte yol kesme veya diğer sürücüye saldırıda bulunanların ehliyetinin iptal edilmesi mümkün hale gelecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM gündemine gelecek 11. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Halk TV’de yer alan habere göre, bilişim suçları ve çocuk yaşta işlenen suçlarla ilgili düzenlemeleri de kapsayan yeni paketin en dikkat çeken başlıklarından biri, trafik ihlallerine yönelik uygulanacak yaptırımlar oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan 'yol kesme' ya da 'sürücü ve araca saldırıgibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında inceleneceğini duyururken, bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.

Araç plakalarını saklayanlara da ciddi ceza gelecek.

Kullanılan araç plakasının farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olan türde değişiklik yaptığı belirlenen sürücüler için uygulanan adli para cezaları artırılacak.

Aynı zamanda bu gruptaki sürücüler için geçici süreyle ehliyet iptali de seçenekler arasında olacak. 

Başka bir araca ait tescil plakasının kullanılması durumunda, ilgili sürücünün ehliyeti iptal edilecek ve ihlalde kullanılan araç trafikten men edilecek.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
