Ehliyetiniz İptal Olabilir: 1 Ekim’de Meclis Gündemine Gelecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. TBMM’nin gündemine ise ilk olarak 11. Yargı Paketi gelecek. Yeni yasayla, trafikte yol kesme veya diğer sürücüye saldırıda bulunanların ehliyetinin iptal edilmesi mümkün hale gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM gündemine gelecek 11. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araç plakalarını saklayanlara da ciddi ceza gelecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın