Ehliyetiniz İptal Olabilir: 1 Ekim’de Meclis Gündemine Gelecek

Halk TV’de yer alan habere göre, bilişim suçları ve çocuk yaşta işlenen suçlarla ilgili düzenlemeleri de kapsayan yeni paketin en dikkat çeken başlıklarından biri, trafik ihlallerine yönelik uygulanacak yaptırımlar oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan 'yol kesme' ya da 'sürücü ve araca saldırı' gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında inceleneceğini duyururken, bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.