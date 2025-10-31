onedio
Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman? Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman? Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 09:32

Milyonlarca sürücünün beklediği ehliyet yenileme sürecinde son dönemece girildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasıyla birlikte artık süre uzatılmayacak. Yenileme işlemini yapmayanlar 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman, süresi uzatıldı mı ve işlemler nasıl yapılır? 

İşte 2025 yılı için güncel bilgiler...

Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025 olarak belirlendi. 

Bakan Ali Yerlikaya, 'Süre kesinlikle uzatılmayacak' diyerek uyarıda bulundu. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz olacak ve indirimli harç ile hizmet bedelinden yararlanılamayacak.

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Daha önce birkaç kez ertelenen ehliyet yenileme süresi için bu kez yeni bir uzatma kararı alınmadı.

Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.

Ehliyet Yenileme Harçları Ne Kadar?

Ehliyet Yenileme Harçları Ne Kadar?

Eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim’e kadar yenileyenler sadece 15 TL ödeyerek işlemini tamamlayabiliyor. Ancak 1 Kasım’dan itibaren yeni harç bedelleri uygulanacak:

  • B sınıfı için 7.438 TL

  • A, A1, A2, F sınıfı için 3.643 TL

  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı için 11.235 TL

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabiliyor. 

Başvuru öncesi ehliyet yenileme ücretinin anlaşmalı bankalara yatırılması ve geçerli bir sağlık raporu alınması gerekiyor.

Randevu günü belgelerle birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gidildiğinde işlem tamamlanıyor. Yeni ehliyet birkaç gün içinde kargoyla adrese teslim ediliyor.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme başvurusunda aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması gerekiyor:

  • Kimlik belgesi veya yeni kimlik kartı

  • Mevcut (eski) ehliyet

  • 1 adet biyometrik fotoğraf

  • Sağlık raporu

  • Ehliyet yenileme ücreti dekontu

  • Kan grubu belgesi veya yazılı beyan

  • Sürücü sertifikası (elektronik ortamda kontrol edilir)

  • Adli sicil kaydı (elektronik ortamda sorgulanır)

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
