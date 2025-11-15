onedio
Eğitimcilerin Mesleki Yetkinliği: Bilgiden Fazlası, Etkiden Fazlası

Adem Çilek
15.11.2025 - 15:10

Toplumların kaderi, sınıflarda yazılır. Bir ülkenin geleceği, öğretmenlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır. Ne teknoloji, ne müfredat, ne de politika… Hiçbiri, mesleki olarak yetkin bir eğitimcinin etkisinin yerini tutamaz. Çünkü öğretmen, sadece bilgi aktaran kişi değildir; o, düşünceyi biçimlendiren, merakı yeşerten, insanı insana dönüştüren kişidir.

Yetkinlik: Bilgi, Beceri ve Tutumun Birlikteliği

Mesleki yetkinlik denildiğinde akla genellikle alan bilgisi gelir. Oysa gerçek yetkinlik, bilgiyle birlikte pedagojik beceri ve etik tutumun harmanlanmasıdır.

Bir eğitimci, sadece “ne bildiğini” değil, “nasıl öğrettiğini” de bilmelidir. John Dewey’in sözüyle, “Eğitim, hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir.”

Bu nedenle eğitimci, değişen dünyayı takip eden değil, o değişimi yönlendiren kişi olmalıdır.

Bir Sınıf Hikâyesi

Bir ortaokul öğretmeni, öğrencilerinin fen konularına ilgisizliğinden yakınır. Gün gelir, dersi sınıfta değil, okul bahçesinde işlemeye karar verir. Çocuklar bitkilerin fotosentezini kitap yerine elleriyle deneyimler. O günün sonunda bir öğrenci şöyle der:

“Hocam, bugün ezber değil, gerçekten öğrendik.”

İşte eğitimcinin mesleki yetkinliği tam da burada hayat bulur. Çünkü yetkinlik, bilgi vermekten çok, öğrenmeyi öğretmektir.

Eğitimde Sürekli Dönüşüm

Teknoloji, artık eğitimde bir seçenek değil, zorunluluk. Ancak teknolojiyi araç olmaktan çıkarıp pedagojik bir amaca dönüştürmek, mesleki yetkinlik gerektirir. Finlandiya örneğinde olduğu gibi, öğretmenlerin her yıl düzenli gelişim eğitimleri alması bu yüzden önemlidir. Çünkü iyi bir eğitim sistemi, “bitmiş öğretmenlere” değil, öğrenmeyi sürdüren öğretmenlere dayanır.

Etik Duruş ve Rol Model Olmak

Eğitimcinin tutumu, her kelimeden daha kalıcıdır. Albert Schweitzer’in dediği gibi:

“İnsanlar ne söylediğinizi unutur ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar.”

Bir öğretmenin adalet duygusu, sabrı, merakı ve sevgisi; öğrencinin karakterinde yankı bulur. Bu yüzden eğitimcilik, yalnızca bir meslek değil, bir değerler bütünüdür.

Sonuç Yerine: Sınıflarda Başlayan Gelecek

Eğitimcinin mesleki yetkinliği bir lüks değil, bir sorumluluktur. Çünkü bir eğitimci, sadece bugünü değil, yarını da biçimlendirir. Yetkin öğretmenler; düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirir.

Sonuç olarak, eğitimde en büyük reform, ne sistemde ne teknolojidedir; eğitimcinin kendisini sürekli yenilemesindedir.

 “Bir ülkenin geleceği, öğretmenlerinin yetkinliği kadar parlaktır.”

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

