Dune, Ex Machina ve Star Wars Gibi Yapımlarla Adından Söz Ettiren Ünlü Oyuncu Oscar Isaac'i Yakından Tanıyalım

IMDb: 6.2

Özet: Film, bir kumarbaz ve eski asker olan William Tell'in hikayesini anlatıyor. Tell, yalnızca kartlarla oynamak istiyordur. Ancak kumarhanedeki hükümdarlığı Cirk geldiği zaman alt üst olur. Genç ve hırslı bir adam olan Cirk, William Tell'den yardım isteyecektir. Tell, Cirk ile ortak çıkarları olabileceğini düşünür. İkili birlikte kumar finansmanı La Linda'dan destek almaya başlarlar ve birlikte bir kumarhaneden diğerine gitmek üzere yollara düşerler. Tell, bir anda kendini karanlık geçmişine dönmüş olarak bulacaktır.

Oyuncular: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan

Yönetmen: Paul Schrader