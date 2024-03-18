Dune, Ex Machina ve Star Wars Gibi Yapımlarla Adından Söz Ettiren Ünlü Oyuncu Oscar Isaac'i Yakından Tanıyalım
Dune, Ex Machina ve Star Wars Gibi Yapımlarla Adından Söz Ettiren Ünlü Oyuncu Oscar Isaac'i Yakından Tanıyalım
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1979 yılında Guatemala'da dünyaya gelen Oscar Isaac dört yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşti.
Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayarak "Romeo ve Juliet" ve "Hamlet" gibi eserlerde rol aldı.
Sinemaya ilk adımını ise 1996 yılında "Illtown" adlı filmde aldığı küçük bir rol ile attı.
Isaac, kariyerinin ilerleyen yıllarında "Her şey parayla güzel", "Meryem ana: Hz. İsa’nın doğuşu", "Yalanlar Üstüne", "Robin Hood", "W.E." gibi çeşitli filmlerde performanslar sergiledi.
Oyunculuk kariyerindeki dönüm noktası 2013 yılında Coen Kardeşler'in yönettiği folk müziği temalı "Inside Llewyn Davis" filmiyle geldi.
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Bu filmdeki Llewyn Davis karakteriyle gösterdiği başarılı performans Isaac'e ilk kez Altın Küre Ödülü adaylığı getirdi.
Bu başarıdan sonra "Ex Machina", "Star Wars: The Force Awakens", "X-Men: Apocalypse", "The Promise" ve "Yok Oluş" gibi birçok önemli yapımda rol almaya devam etti.
Gelin Oscar Isaac'in rol aldığı önemli yapımları inceleyelim. 👇
10. The Card Counter, 2021
9. Annihilation, 2018
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8. At Eternity’s Gate, 2018
7. X-Men: Apocalypse, 2016
6. A Most Violent Year, 2014
5. Inside Llewyn Davis, 2013
4. Ex Machina, 2015
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3. Drive, 2011
2. Star Wars: The Force Awakens, 2015
1. Dune, 2021
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