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Dune, Ex Machina ve Star Wars Gibi Yapımlarla Adından Söz Ettiren Ünlü Oyuncu Oscar Isaac'i Yakından Tanıyalım

Dune, Ex Machina ve Star Wars Gibi Yapımlarla Adından Söz Ettiren Ünlü Oyuncu Oscar Isaac'i Yakından Tanıyalım

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 10:23

Inside Llewyn Davis filmiyle büyük bir çıkış yapan Oscar Isaac'in hayatını, kariyerini ve oynadığı en güzel filmleri gelin birlikte tanıyalım. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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1979 yılında Guatemala'da dünyaya gelen Oscar Isaac dört yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşti.

1979 yılında Guatemala'da dünyaya gelen Oscar Isaac dört yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşti.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayarak "Romeo ve Juliet" ve "Hamlet" gibi eserlerde rol aldı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayarak "Romeo ve Juliet" ve "Hamlet" gibi eserlerde rol aldı.

Sinemaya ilk adımını ise 1996 yılında "Illtown" adlı filmde aldığı küçük bir rol ile attı.

Sinemaya ilk adımını ise 1996 yılında "Illtown" adlı filmde aldığı küçük bir rol ile attı.

Isaac, kariyerinin ilerleyen yıllarında "Her şey parayla güzel", "Meryem ana: Hz. İsa’nın doğuşu", "Yalanlar Üstüne", "Robin Hood", "W.E." gibi çeşitli filmlerde performanslar sergiledi.

Isaac, kariyerinin ilerleyen yıllarında "Her şey parayla güzel", "Meryem ana: Hz. İsa’nın doğuşu", "Yalanlar Üstüne", "Robin Hood", "W.E." gibi çeşitli filmlerde performanslar sergiledi.

Oyunculuk kariyerindeki dönüm noktası 2013 yılında Coen Kardeşler'in yönettiği folk müziği temalı "Inside Llewyn Davis" filmiyle geldi.

Oyunculuk kariyerindeki dönüm noktası 2013 yılında Coen Kardeşler'in yönettiği folk müziği temalı "Inside Llewyn Davis" filmiyle geldi.
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Bu filmdeki Llewyn Davis karakteriyle gösterdiği başarılı performans Isaac'e ilk kez Altın Küre Ödülü adaylığı getirdi.

Bu filmdeki Llewyn Davis karakteriyle gösterdiği başarılı performans Isaac'e ilk kez Altın Küre Ödülü adaylığı getirdi.

Bu başarıdan sonra "Ex Machina", "Star Wars: The Force Awakens", "X-Men: Apocalypse", "The Promise" ve "Yok Oluş" gibi birçok önemli yapımda rol almaya devam etti.

Bu başarıdan sonra "Ex Machina", "Star Wars: The Force Awakens", "X-Men: Apocalypse", "The Promise" ve "Yok Oluş" gibi birçok önemli yapımda rol almaya devam etti.

Gelin Oscar Isaac'in rol aldığı önemli yapımları inceleyelim. 👇

Gelin Oscar Isaac'in rol aldığı önemli yapımları inceleyelim. 👇

10. The Card Counter, 2021

10. The Card Counter, 2021

IMDb: 6.2 

Özet: Film, bir kumarbaz ve eski asker olan William Tell'in hikayesini anlatıyor. Tell, yalnızca kartlarla oynamak istiyordur. Ancak kumarhanedeki hükümdarlığı Cirk geldiği zaman alt üst olur. Genç ve hırslı bir adam olan Cirk, William Tell'den yardım isteyecektir. Tell, Cirk ile ortak çıkarları olabileceğini düşünür. İkili birlikte kumar finansmanı La Linda'dan destek almaya başlarlar ve birlikte bir kumarhaneden diğerine gitmek üzere yollara düşerler. Tell, bir anda kendini karanlık geçmişine dönmüş olarak bulacaktır. 

Oyuncular: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan 

Yönetmen: Paul Schrader

9. Annihilation, 2018

9. Annihilation, 2018

IMDb: 6.8  

Özet: Bir üniversitede hocalık yapan biyolog Lena’nın asker eşi Kane , bir görev için “Area X” adlı bir bölgeye gider ve bir yıl sonra geri döner. Ancak döndüğünde tamamen bitik durumdadır ve komaya girer. Lena, eşini bu hale getiren şeyin ne olduğunu merak eder ve “Area X”te araştırma yapmak amacıyla gidecek, tamamı kadınlardan oluşan bir keşif ekibine gönüllü olarak katılır. Bir biyolog, bir psikolog, bir acil tıp teknisyeni, bir jeomorfolog ve bir fizikçiden oluşan bu keşif ekibi, doğanın kanunlarının geçersiz olduğu tamamen mutasyona uğramış bir bölgeye adım atacaklardır ve onları nelerin beklediği belli değildir.  

Oyuncular: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson  

Yönetmen: Alex Garland

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8. At Eternity’s Gate, 2018

8. At Eternity’s Gate, 2018

IMDb: 6.9 

Özet: Adını Vincent Van Gogh’un, intihar olduğu bilinen ölümünden birkaç ay önce resmettiği tablosundan alan filmde, Van Gogh’un Paris’te en çok zaman geçirdiği bölgeler olan Arles ve Auvers-sur-Oise motifleri eşliğinde ressamın yaratıcılık ve sonsuzlukla ilişkisini göreceğiz. 

Oyuncular: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac 

Yönetmen: Julian Schnabel

7. X-Men: Apocalypse, 2016

7. X-Men: Apocalypse, 2016

IMDb: 6.9 

Özet: Evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, ölümsüz ve yenilmez olmuştur. Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur. İçinde Magneto’nun da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu yok etmek ve Apocalypse’in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu yok oluştan kurtarmalıdır. 

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence 

Yönetmen: Bryan Singer

6. A Most Violent Year, 2014

6. A Most Violent Year, 2014

IMDb: 7.0 

Özet: 1981 yılının kışında, New York'ta geçen gerilim dolu hikayede göçmen bir ailenin yaşamına odaklanıyor. New York şehri tarihinin en çetin dönemini geçirirken New York'a yerleşen Anna ve Abel Morales çifti karşılarına çıkan fırsatları değerlendirip bir yandan işlerini büyütürken, diğer yandan şehrin yolsuzluk, şiddet ve suç sarmalında ayakta kalmaya çalışmaktadır. Petrol sektöründe çalışan Abel, piyasanın şartlarının ve rakiplerinin acımasızlığını keşfeder. Sonrasında mücadele edebilmek için tek yolun en az onlar kadar vahşi olmaktan geçtiğini fark eder. Abel yasal yolları bırakıp ailesi için kurduğu tüm düzeni yok edecek olan bu tehditlere karşı savaşmak zorunda kalacaktır. 

Oyuncular: Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo 

Yönetmen: J.C. Chandor

5. Inside Llewyn Davis, 2013

5. Inside Llewyn Davis, 2013

IMDb: 7.4  

Özet: Yer 1960'lı yılların Amerikası, New York. Manhattan'ın hareketli müzik piyasasında tutunmaya çalışan genç Llewyn Davis, hayatını müzikle kazanmak ve sanatını icra edebilmek için her yolu denemektedir. Halkın önünde saygın bir yere sahip olmak isteyen Davis, bir yandan da şehrin acımasız koşulları altında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Fakat başını sokabileceği bir evi olmadan eski kız arkadaşı Jean Berkey'in kanepesiyle, kız kardeşinin kendisinden yakınmaları arasında gidip gelir.   

OyuncularOscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake  

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

4. Ex Machina, 2015

4. Ex Machina, 2015

IMDb: 7.7  

Özet: Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinde çalışan bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak ise şirketin herkesten uzak, dağlarda yalnız yaşayan CEO'su Nathan'ın orman içindeki evine bir hafta misafir olacaktır ancak Caleb'in bilmediği bir şey daha vardır. Bu misafirlik sırasında dünyanın ilk tamamlanmış yapay zekalı robotu olan Ava ile ilişki kurma deneyine katılması gerekecektir.   

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac  

Yönetmen: Alex Garland

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3. Drive, 2011

3. Drive, 2011

IMDb: 7.8   

Özet: Sürücü, suçlular için kaçış şoförü olarak ek iş yapan yetenekli bir Hollywood dublörüdür. Dış görünüşü buz gibi görünse de son zamanlarda Irene adında güzel bir komşuya ve onun küçük oğlu Benicio'ya ısınır. 

Oyuncular: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston   

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

2. Star Wars: The Force Awakens, 2015

2. Star Wars: The Force Awakens, 2015

IMDb: 7.8 

Özet: Kylo Ren ve şeytani İlk Düzen İmparatorluğun küllerinden doğarken, Luke Skywalker galaksinin ona en çok ihtiyaç duyduğu zaman kayıptır. Galakside barışı yeniden sağlamanın tek umudunu aramak için Han Solo ve Chewbacca ile güç birliği yapmak bir çöl hurdacısı olan Rey ve eski stormtrooper Finn'e bağlıdır. 

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac 

Yönetmen: J.J. Abrams

1. Dune, 2021

1. Dune, 2021

IMDb: 8.0  

Özet: Dune, kendi ailesi ve halkının geleceğini garanti altına almak için evrendeki en tehlikeli gezegene seyahat etmek zorunda olan, kavrayışının ötesinde büyük bir kaderin içine doğmuş, parlak ve yetenekli genç Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Timotee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya  

Yönetmen: Denis Villeneuve

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