Dune, Ex Machina ve Star Wars Gibi Yapımlarla Adından Söz Ettiren Ünlü Oyuncu Oscar Isaac'i Yakından Tanıyalım

IMDb: 6.8

Özet: Bir üniversitede hocalık yapan biyolog Lena’nın asker eşi Kane , bir görev için “Area X” adlı bir bölgeye gider ve bir yıl sonra geri döner. Ancak döndüğünde tamamen bitik durumdadır ve komaya girer. Lena, eşini bu hale getiren şeyin ne olduğunu merak eder ve “Area X”te araştırma yapmak amacıyla gidecek, tamamı kadınlardan oluşan bir keşif ekibine gönüllü olarak katılır. Bir biyolog, bir psikolog, bir acil tıp teknisyeni, bir jeomorfolog ve bir fizikçiden oluşan bu keşif ekibi, doğanın kanunlarının geçersiz olduğu tamamen mutasyona uğramış bir bölgeye adım atacaklardır ve onları nelerin beklediği belli değildir.

Oyuncular: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson

Yönetmen: Alex Garland