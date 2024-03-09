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Yazarlar Hakkında Algımızı Tamamen Değiştirmeye Aday Olan Hepsi Birbirinden Güzel Filmler

Yazarlar Hakkında Algımızı Tamamen Değiştirmeye Aday Olan Hepsi Birbirinden Güzel Filmler

Sinema film Kitap
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 16:03

Yazarların hayatlarından ve başlarından geçen sıra dışı olaylardan esinlenerek hazırlanan filmleri sizler için listeledik. Secret Window'dan Naked Lunch'a hepsi birbirinden harika olan bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Raven, 2012

20. The Raven, 2012

IMDb: 6.4 

Özet: Amerikan edebiyatının unutulmaz isimlerinden olan Edgar Allan Poe, bir seri katilin peşinde polis ve özel dedektiflerle iş birliğine girer. Zira bu seri katilin işlediği cinayetler Poe hikayelerinin de izinden gitmektedir. Baltimor kasabasından gelen genç dedektif Fields ve yazar Poe bu sıra dışı katilin peşine düşerler ve kıyasıya bir kedi-fare oyunu başlar. Öte yandan yazarın sevgilisi Emily Hamilton katilin birincil hedefi haline geldiğinde işler iyice kızışacaktır. 

Oyuncular: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans 

Yönetmen: James McTeigue

19. Genius, 2016

19. Genius, 2016

IMDb: 6.5 

Özet: 1929 yılında, ilginç bir kitabın taslağı ünlü roman editörü Maxwell Perkin'in masasına düşer. Maxwell, öyküyü yazan yazar Thomas Wolfe'un üstün bir yetenek olduğunu fark eder ve onunla yakın bir dostluk kurar. 

Oyuncular: Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman 

Yönetmen: Michael Grandage

18. Secret Window, 2004

18. Secret Window, 2004

IMDb: 6.5 

Özet: Gerilim romanlarıyla ünlenen başarılı bir yazar olan Mort Rainey karısı Amy'nin kendisini aldattığını gördüğünde büyük bir psikolojik yıkıma uğrar. Karısından boşanan ve aynı zamanda 'yazar tıkanıklığı' sorunuyla karşılaşan Rainey, hem yeni kitabı üzerine çalışabilmek hem de zor zamanları atlatabilmek için New York'un ıssız bölgelerinden birine, Tashmore gölünde bir kulübeye yerleşir. Bir gün kapısını çalan John Shooter isimli esrarengiz adam, Rainey'i kendi hikayesini çalmakla suçlar. Başta adamı dikkate almayan Rainey zamanla olayın büyüklüğünün ve tehlikesinin farkına varır.

OyuncularJohnny Depp, Maria Bello, John Turturro 

Yönetmen: David Koepp

17. Mother, 2017

17. Mother, 2017

IMDb: 6.6   

Özet: Film, düzenlerini bozma ihtimaline karşı hayatlarına kimseyi dahil etmeyen, misafir bile kabul etmeyen bir çifti konu almaktadır. Bir gün davetsiz misafirler eve gelir.  

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris   

Yönetmen: Darren Aronofsky

16. Swimming Pool, 2003

16. Swimming Pool, 2003

IMDb: 6.7 

Özet: Dünyaca ünlü İngiliz yazarı Sarah Morton, tatil yapmak ve biraz da çalışmak amacıyla, editörünün Fransa'daki evine misafir gelir. Bir gece, Fransız editörün genç kızı Julie, Sarah'ın hayatına altüst edici bir giriş yapar ve kadın yazarın yaşamındaki tüm sükunet, bir daha geri dönmemek üzere bozulur. 8 Kadın ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tanınıp sevilen yönetmen François Ozon, bu filminde de sadık oyuncusu Charlotte Rampling'ten vazgeçmiyor. Bununla da kalmıyor ve 8 Kadın'ın en masumu ve küçüğünü, Ludivine Sagnier'i de 'fettan kız' rolüyle olaya dahil ediyor. 

Oyuncular: Charlotte Rampling, Charles Dance, Ludivine Sagnier 

Yönetmen: François Ozon

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15. The Sheltering Sky, 1990

15. The Sheltering Sky, 1990

IMDb: 6.7 

Özet: The Sheltering Sky, bir çiftin durgun ve umutsuz evliliklerini yeniden canlandırabilme umuduyla Kuzey Afrika’ya doğru yaptıkları egzotik bir yolculuğu anlatmaktadır. Kendilerini turist değil gezgin olarak tanıtan besteci Port ve oyun yazarı olan eşi Kit Moresby, yakın arkadaşları George Tunner ile birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’dan uzaklaşarak kaybolmuş ruhlarını Sahra Çölü’nde bulmayı arzulamaktadırlar. Fas, Cezayir ve Nijer’in çarpıcı manzarasını fon alan bu aşk hikayesinde, iki sevgilinin tensel yakınlığının bir dışavurumu olan çöl ile ilişkilerindeki karmaşıklığın dışavurumu olan şehirlerin labirentimsi yapısı içinde siz de kendi yalnızlığınızla tanışacak ve harikulade görüntülerle unutamayacağınız ruhsal bir yolculuğa çıkacaksınız. 

Oyuncular: Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott 

Yönetmen: Bernardo Bertolucci

14. Naked Lunch, 1991

14. Naked Lunch, 1991

IMDb: 6.9 

Özet: Tekdüze bir hayatı olan böcek ilaçlayıcısı Bill aslında bir yazar olmak istemektedir. Ama geçindirmesi gereken bir evi, bakması gereken bir karısı vardır. Karısı Joan'ın evdeki böcek ilaçlarıyla kafayı bulduğunu ve bağımlı olduğunu öğrendiğinde Bill de ona katılacak ve gözünün önünde başka bir dünyanın kapıları açılacaktır. Bu sanrılarla bezeli fantastik dünya, yeni tanışacağı Dr. Benway'ın dev bir kırkayakın etinden elde ettiği bir uyuşturucuyu Bill'e tattırmasıyla daha da çılgın bir yere dönüşecektir. Artık etrafta dolaşan ve konuşan dev böcekler, karısının onu en yakın arkadaşları Hank ve Martin ile aldattığını kulağına fısıldayan ayaklı daktilo makineleri bu yeni gerçekliğin standartlarıdır. Bill, kafasına koyduğu bir içki şişesini vurmak isterken karısını öldürür * Daktilolar, bağımlılık, uyuşturucu, polisiye fantastik, toz toz toz, böcekler ve gerçekler! Gerçeküstü sinemacılığın neresine düşer bilemem ama seyredilesi bir deneyimdir. 

Oyuncular: Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm 

Yönetmen: David Cronenberg

13. Wonder Boys, 2000

13. Wonder Boys, 2000

IMDb: 7.2 

Özet: Yazar ve üniversitede profesör olan Grady Tripp, üçüncü karısı tarafından terk edilmiştir. Yayıncısının sürekli olarak kendisine baskı yapması nedeniyle 7 senedir çalıştığı romanını yazamayan Tripp, birlikte olduğu Sara Gaskell’in hamile olduğunu öğrenir. Sara, üniversitenin rektörüdür, aynı zamanda Tripp’in bölüm başkanlığını yürüten adamla evlidir. İşin içine bir de Tripp’ten hoşlanan öğrencisi Hannah ve sorunlu bir çocuk olan öğrencisi James Leer’ın rektörün köpeğini vurması da eklenince Tripp’in orta yaş bunalımı bambaşka bir hal alacaktır.  

Oyuncular: Michael Douglas, Tobey Maguire, Frances McDormand 

Yönetmen: Curtis Hanson

12. Paterson, 2016

12. Paterson, 2016

IMDb: 7.3 

Özet: Paterson gün içerisinde basit rutini olan bir adamdır. Her gün şoförlük yaptığı otobüsüyle şehri turlar, akşam köpeğini gezdirdikten sonra bara gider, sevgilisi Laura ile sıradan ama huzurlu bir hayat sürdürür. Ve tüm bu süreçte basit ama etkileyici şiirler yazar. Laura ise evle sınırlandırdığı hayatına renk katmak için her gün farklı uğraşlar arayan, hafif çılgın bir kadındır. Paterson ve Laura farklı karakterlerine rağmen birlikte bir hayat sürdürmeyi başarırlar. 

Oyuncular: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie 

Yönetmen: Jim Jarmusch

11. Deconstructing Harry, 1997

11. Deconstructing Harry, 1997

IMDb: 7.3 

Özet: Woody Allen’ın bu filminde konu, New York’lu bir yazarın yaratıcılık ve erotizm dolu yaşamıdır. Harry Block orta yaşlı fakat asla büyümeyen bir yazardır. Yayıncısından bir sonraki kitabının avansını almış ve harcamıştır. Fakat kitaba başlamak için kesinlikle bir ilham duymamaktadır. Üç tane eski karısı ve sayısız sevgilileri olan harry umutsuz bir seks delisi olduğunu düşünür. Bir ödül almak üzere şehir dışına çıkması gereken Harry yolculukta kendine eşlik edecek birisine ihtiyaç duyar fakat bulmakta çok zorluk çeker. Bu arama eski karıları, sevgilileri, çocukları ve arkadaşları ile yüzleşmekle sonuçlanır. 

Oyuncular: Woody Allen, Judy Davis, Julia Louis-Dreyfus 

Yönetmen: Woody Allen

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10. An Angel at My Table, 1990

10. An Angel at My Table, 1990

IMDb: 7.4 

Özet: Yeni Zelandalı yazar Janet Frame'in otobiyografik eserinden uyarlanan bu yapım, yazarın hayatının çeşitli evrelerini anlatıyor. Zihinsel ve duygusal sorunlarla boğuşan Frame, yoksul bir ailede büyür ve daha gençliğinde iki kardeşinin ölümü de dahil olmak üzere çok sayıda trajedi yaşar. Kerry Fox tarafından bir yetişkin olarak canlandırılan Frame, hala akıl hastanesindeyken yazılarıyla beğeni topluyor ve başarısı hayatına devam etmesine yardımcı oluyor. 

Oyuncular: Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson 

Yönetmen: Jane Campion

9. Stranger than Fiction, 2006

9. Stranger than Fiction, 2006

IMDb: 7.5  

Özet: On yıl süren zahmetli bir çalışmadan sonra, romancı Karen Eiffel, en iyi kitabını tamamlamak üzeredir. Önündeki tek sorun, ana karakteri Harold Crick’i nasıl öldüreceğini bulmaktır. Yazar, Harold Crick’in gerçekte yaşadığını ve sözcükleri yazdığı anda olayları yaşadığını bilmemektedir. Şaşkına dönen Harold, yazarın aklındakileri duyup romanın sonunu değiştirmesi gerektiğini anlar.  

Oyuncular: Will Ferrell, Emma Thompson, Dustin Hoffman  

Yönetmen: Marc Forster

8. The Hours, 2002

8. The Hours, 2002

IMDb: 7.5 

Özet: Yıl 1923... Başarılı yazar Virginia Woolf, Londra'nın dışındaki gözlerden uzak evinde Mrs. Dalloway isimli kitabını yazmaya başlar. Sağlık problemleriyle boğuşan Woolf, ağır bir depresyonun pençesindedir. Yıl 1951... Tutkuyla Mrs. Dalloway'i okuyan ev kadını Laura Brown sahip olduğu hayattan kaçmanın tek yolunu böyle bulur. Yıl 2001... AIDS'e yakalanan eski kocasının onuruna bir parti düzenleyen Clarissa Vaughan ve eski kocası Richard arasında Mrs. Dalloway üzerine kurulu özel bir bağ vardır. Bu film, farklı zaman dilimlerinde yaşayan üç farklı kadının bir gününü, Virginia Woolf'un kült romanı Mrs. Dalloway ekseninde anlatmaktadır. 

Oyuncular: Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore 

Yönetmen: Stephen Daldry

7. Barton Fink, 1991

7. Barton Fink, 1991

IMDb: 7.6  

Özet: 1940'lı yıllarda New York'lu sosyalist bir oyun yazarı olan Barton Fink, Los Angeles'a gelip bir film senaryosu yazma ihtimali belirdiğinde durumu kabul etmek zorunda kalır. Bir otele yerleşir ve burada film stüdyosunun başkanı Jack Lipnick'le tanışır. Lipnick'ten, yazacağı senaryonun kaba saba bir B filmi için olduğunu öğrenir. Daktilosunda sadece tek bir cümle yazmayı becerse de içinde bulunmaya hiç alışık olmadığı durum sebebiyle bir türlü ilham gelmez ve tıkanır. Oteldeki kapı komşusu Charlie Meadows, geveze bir pazarlamacı ve tam bir orta sınıf insanıdır. Fink'in hayatına giren diğer insanlar da genç entelektüel yazara ilham gelmesine ve senaryoda ilerlemesine yardımcı olamazlar. Stres doruğa çıktığında Fink kendisini doğaüstü tabloları andıran bir cehennemin içinde bulur.  

Oyuncular: John Turturro, John Goodman, Judy Davis  

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

6. Drive My Car, 2021

6. Drive My Car, 2021

IMDb: 7.6 

Özet: Doraibu mai kâ, kendisine tahsis edilen bir şoför ile hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor. Oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nın, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının kaybetmesiyle Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Festivalde, Yusuke'ye 20 yaşında kadın bir şoför tahsis edilir. Genç adam, Misaki adındaki gizemli şoför ile birlikte kayıp, yalnızlık, yasla dolu olan, karşılıklık olarak sırların açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima 

Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi

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5. Adaptation, 2002

5. Adaptation, 2002

IMDb: 7.7 

Özet: Öykünün merkezinde yer alan karakter bizzat senaryoyu yazan Charlie Kaufman. Susan Orlean’ın The Orchid Thief kitabını senaryolaştırmaya çalışmaktadır. Başındaki orkide belası yetmiyormuş gibi, bir de konvensiyonel bir gerilim senaryosu yazmaya çalışan ikiz kardeşiyle uğraşmaktadır. Filmin bu noktadan itibaren nerelere ilerlediğini öğrenmek için izlemeniz lazım, zaten söylesek de inanmazsınız. Bir yaprağın damarları gibi çatallanıp budaklanan yapım, günümüz sinemasının en yaratıcı yönetmenlerinden biriyle, en çılgın senaristini biraraya getiriyor. 

Oyuncular: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper 

Yönetmen: Spike Jonze

4. Midnight in Paris, 2011

4. Midnight in Paris, 2011

IMDb: 7.7  

Özet: Paris'te tatil yapan Amerikalı yazar Gil ve onunla birlikte seyahat eden nişanlısı Inez'in hikayesini anlatır. Gil, geceleri Paris'in eski dönemlerine seyahat eder ve orada ünlü sanatçılarla tanışır. Film, sanatın ve yaratıcılığın önemini vurgulayan nostaljik bir havaya sahiptir.  

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates  

Yönetmen: Woody Allen

3. Manhattan, 1979

3. Manhattan, 1979

IMDb: 7.8 

Özet: Stil ve varlığın, mizah ve insanlığın muhteşem bir bileşimi! 42 yaşındaki Manhattan yerlisi Isaac Davis işinden nefret etmektedir. 17 yaşında Tracy adında hiç sevmediği kız arkadaşı ve evlilikleri hakkında bir kitap yazan Jill adında lezbiyen bir eski karısı vardır. Ve Isaac onu boğazlamak istemektedir. Ancak en iyi arkadaşının seksi ve entellektüel metresi Mary ile tanışınca, Isaac tepeden tırnağa şehvetle dolar * Manhattan, New York aşığı Allen’ın kendi şehrine, semtine yazdığı bir aşk mektubu gibidir, kendi dünyasına bir güzellemedir. Manhattan, 70’ler sonu Amerika’sının güvensizliğini başarıyla yakalamış bir film. Eskisinden daha çok kazanan, daha fazla özgürlüğe ve seçme hakkına sahip olan şehirliler, suçluluk ve güvensizlik duygularıyla boğuşuyorlar. Bu zeka eseri, dengeli, aynı zamanda hüzünlü siyah/beyaz komedi en sevilen filmler arasındaki yerini hep korudu. 

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway 

Yönetmen: Woody Allen

2. Misery, 1990

2. Misery, 1990

IMDb: 7.8  

Özet: Paul Sheldon iyi bir yazardır taşrada geçirdiği bir araba kazasından yaralı kurtulur. Onu bulup evinde bakmaya başlayan Annie Wilkes, şans eseri Paul'un sadık okurlarından biridir ve roman kahramanı Misery Chastain'in de sıkı bir hayranıdır. Son kitabı okuyup Misery'nin ölümüyle şoke olan kadın öfkeye kapılır ve Paul'u ayağından feci şekilde yaralayarak onu yatağa hapseder.   

Oyuncular: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth  

Yönetmen: Rob Reiner

1. The Shining, 1980

1. The Shining, 1980

IMDb: 8.4  

Özet: Yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.   

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd  

Yönetmen: Stanley Kubrick

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