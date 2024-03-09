Yazarlar Hakkında Algımızı Tamamen Değiştirmeye Aday Olan Hepsi Birbirinden Güzel Filmler
Yazarlar Hakkında Algımızı Tamamen Değiştirmeye Aday Olan Hepsi Birbirinden Güzel Filmler
Yazarların hayatlarından ve başlarından geçen sıra dışı olaylardan esinlenerek hazırlanan filmleri sizler için listeledik. Secret Window'dan Naked Lunch'a hepsi birbirinden harika olan bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Raven, 2012
19. Genius, 2016
18. Secret Window, 2004
17. Mother, 2017
16. Swimming Pool, 2003
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15. The Sheltering Sky, 1990
14. Naked Lunch, 1991
13. Wonder Boys, 2000
12. Paterson, 2016
11. Deconstructing Harry, 1997
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10. An Angel at My Table, 1990
9. Stranger than Fiction, 2006
8. The Hours, 2002
7. Barton Fink, 1991
6. Drive My Car, 2021
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5. Adaptation, 2002
4. Midnight in Paris, 2011
3. Manhattan, 1979
2. Misery, 1990
1. The Shining, 1980
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