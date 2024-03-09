Yazarlar Hakkında Algımızı Tamamen Değiştirmeye Aday Olan Hepsi Birbirinden Güzel Filmler

IMDb: 6.9

Özet: Tekdüze bir hayatı olan böcek ilaçlayıcısı Bill aslında bir yazar olmak istemektedir. Ama geçindirmesi gereken bir evi, bakması gereken bir karısı vardır. Karısı Joan'ın evdeki böcek ilaçlarıyla kafayı bulduğunu ve bağımlı olduğunu öğrendiğinde Bill de ona katılacak ve gözünün önünde başka bir dünyanın kapıları açılacaktır. Bu sanrılarla bezeli fantastik dünya, yeni tanışacağı Dr. Benway'ın dev bir kırkayakın etinden elde ettiği bir uyuşturucuyu Bill'e tattırmasıyla daha da çılgın bir yere dönüşecektir. Artık etrafta dolaşan ve konuşan dev böcekler, karısının onu en yakın arkadaşları Hank ve Martin ile aldattığını kulağına fısıldayan ayaklı daktilo makineleri bu yeni gerçekliğin standartlarıdır. Bill, kafasına koyduğu bir içki şişesini vurmak isterken karısını öldürür * Daktilolar, bağımlılık, uyuşturucu, polisiye fantastik, toz toz toz, böcekler ve gerçekler! Gerçeküstü sinemacılığın neresine düşer bilemem ama seyredilesi bir deneyimdir.

Oyuncular: Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm

Yönetmen: David Cronenberg