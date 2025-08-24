onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Düğün Şarkınız Bizden: Şarkı Seçemeyenler İçin 10 İlk Dans Şarkısı

etiket Düğün Şarkınız Bizden: Şarkı Seçemeyenler İçin 10 İlk Dans Şarkısı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
24.08.2025 - 23:48

Hayatımızın en özel günlerinden biri düğün günü!  O anın büyüsünü ve duygusunu en iyi yansıtan detaylardan biri ise ilk dans şarkınız. Ancak seçim yapmak bazen hiç kolay olmaz; milyonlarca güzel şarkı arasında “bizim şarkımız”ı bulmak tam bir macera! 

Bakalım bu şarkıları beğenecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Küçük Bir Aşk Masalı

2. İlk Gün Gibi

3. Ta Uzak Yollardan

4. Bir Aşk Hikayesi

5. Aşık Oldum Ben Sana

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Seni Yazdım

7. Tüm Bir Yaşam

8. Fikrimin İnce Gülü

9. Sen Benim Şarkılarımsın

10. Seni Seviyorum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın