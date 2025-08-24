Düğün Şarkınız Bizden: Şarkı Seçemeyenler İçin 10 İlk Dans Şarkısı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Küçük Bir Aşk Masalı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İlk Gün Gibi
3. Ta Uzak Yollardan
4. Bir Aşk Hikayesi
5. Aşık Oldum Ben Sana
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seni Yazdım
7. Tüm Bir Yaşam
8. Fikrimin İnce Gülü
9. Sen Benim Şarkılarımsın
10. Seni Seviyorum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın