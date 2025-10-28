Dubai'de Bir Restoranda Grup Halinde Yapılan Yemek Sunumu Viral Oldu

Dubai'de olduğu belirtilen bir restoranda bir yemek için tek tek ve farklı personeller tarafından yapılan sunum sosyal medyada gündem oldu. Fine dining konseptine sahip olan lüks restoranda benzeri görülmemiş bir sunuma imza atıldı. Sunumun servisle başlaması ve sosundan diğer malzemelerine kadar tek tek servis edilmesi özellikle lüks restoranlarda yer alan bazı uygulamaların tartışılmasına da neden oldu.
İşte o sunum 📹
Restoranın Dubai'nin lüks mekanlarından Row on 45'te olduğu belirtildi.
