Dubai'de Bir Restoranda Grup Halinde Yapılan Yemek Sunumu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.10.2025 - 01:47

Dubai'de olduğu belirtilen bir restoranda bir yemek için tek tek ve farklı personeller tarafından yapılan sunum sosyal medyada gündem oldu. Fine dining konseptine sahip olan lüks restoranda benzeri görülmemiş bir sunuma imza atıldı. Sunumun servisle başlaması ve sosundan diğer malzemelerine kadar tek tek servis edilmesi özellikle lüks restoranlarda yer alan bazı uygulamaların tartışılmasına da neden oldu.

İşte o sunum 📹

Restoranın Dubai'nin lüks mekanlarından Row on 45'te olduğu belirtildi.

Fine dining klasik restoranların aksine deneyimini öne çıkarmak için kullanılan bir terimdir. Bu tip restoranlar, müşterilerine sofistike bir ortam, imza yemekler ve damak tadı deneyimini yüksek hizmet standartlarıyla vadediyor. Ülkemizde de revaçta olan bu restoranlar yüksek fiyatlarıyla biliniyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
