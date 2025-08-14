onedio
Dr. Dt. Cansuf Köse Öneriyor: Diş Sağlığını Korumak İçin 10 Altın Kural

Dr. Dt. Cansuf Köse Öneriyor: Diş Sağlığını Korumak İçin 10 Altın Kural

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 10:53

Diş sağlığımızı korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Ama bu yöntemler ne kadar sağlıklı? Dr. Dt. Cansuf Köse, diş sağlığımızı korumamız için bize çeşitli tavsiyeler verdi. Peki Dr. Dt. Cansuf Köse'nin diş sağlığı için söylediği kurallar neler? Diş sağlığında nelere dikkat etmeliyiz?

1. Dişlerde oluşan diş taşları için ne yapılmalı?

1. Dişlerde oluşan diş taşları için ne yapılmalı?

Diş taşları, diş eti iltihabına ve ağız kokusuna neden olabiliyor. Düzenli olarak yapılan diş taşı temizliği, hem diş eti sağlığınızı koruyor hem de ağız hijyenini artırıyor. Tabii diş taşı temizliğinden sonra diş fırçalama alışkanlığı daha da sıklaştırılmalı.

2. Asitli içecekler diş sağlığında etkili mi?

2. Asitli içecekler diş sağlığında etkili mi?

Asitli içecekler, sert gıdalar ve diş sıkma gibi nedenlerle diş yüzeylerinde aşınma oluşabiliyor. Doğal olarak bu durum diş hassasiyetine ve çürük riskine yol açar. Düzenli kontroller, hassasiyet giderici tedaviler ve doğru alışkanlıklarla diş aşınmasının önüne geçebilirsiniz.

3. Gömülü 20'lik dişlerin bakımı oluyor mu?

3. Gömülü 20'lik dişlerin bakımı oluyor mu?

Gömülü 20’lik dişler, çene yapısında yeterli alan olmaması nedeniyle çıkamayarak ağrı, şişlik ve enfeksiyona yol açan dişler. Aynı zamanda yanında bulunan dişleri sıkıştırarak diş diziliminde bozulmalara da neden oluyor. 20'lik dişlerin erken teşhisi ve uygulanan cerrahi müdahaleler ileride yaşanabilecek komplikasyonları önlemek için çok önemlidir.

4. Tüketilen gıdalar diş sağlığını etkiler mi?

4. Tüketilen gıdalar diş sağlığını etkiler mi?

Diş sağlığınız, sadece düzenli fırçalama ve ağız bakımından ibaret değil. Yediğiniz ve içtiğiniz her şey, dişlerinizin gücünü ve dayanıklılığını doğrudan etkiler. Şekerli ve asitli gıdalar diş minesini aşındırarak çürük riskini artırırken, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin besinler dişlerinizi güçlendirir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeniyle dişlerinizi içeriden koruyabilir, daha parlak ve sağlıklı bir gülüşe sahip olabilirsiniz.

5. Dişler günde kaç kez fırçalanmalı?

5. Dişler günde kaç kez fırçalanmalı?

En az sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez fırçalamalısınız. Fırçalama süresi ortalama iki dakika olmalı ve tüm yüzeylere ulaşılmalıdır. Fazla bastırmak yerine nazik ama etkili hareketler önemlidir.

6. Diş ipi kullanmak gerçekten gerekli mi?

6. Diş ipi kullanmak gerçekten gerekli mi?

Kesinlikle evet. Diş ipi, fırçanın ulaşamadığı ara yüzlerdeki plağı temizler. Bu bölgeler diş fırçasının kolaylıkla ulaşamadığı yerler olduğu için çürüğe en yatkın alanlardır. Günde en az bir kez diş ipi kullanarak dişlerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

7. Diş sağlığında dişlerin sızlaması normal mi?

7. Diş sağlığında dişlerin sızlaması normal mi?

Normal değildir. Sıcak ya da soğuk içecekler dişlerinizi sızlatıyorsa diş hassasiyeti yaşıyor olabilirsiniz. Diş hassasiyeti, genellikle diş minesi aşınması ya da diş eti çekilmesinden kaynaklanır. Hassas dişler için özel diş macunları ve florür tedavisi ile dişlerinizin sızlanmasını hafifletebilirsiniz.

8. Diş gıcırdatmak zararlı mı?

8. Diş gıcırdatmak zararlı mı?

Evet. Gıcırdatma (bruksizm) diş minesini aşındırır ve çene eklemine zarar verir. Diş gıcırdatmak genellikle stresten kaynaklanır ve özellikle gece uyurken dişler istemsizde gıcırdanır. Gece plağı kullanmak ve stres kontrolü bu sorunu azaltabilir.

9. Dişlerimi beyazlatmak zararlı mı?

9. Dişlerimi beyazlatmak zararlı mı?

Doğru yöntemlerle ve mutlaka diş hekimi kontrolünde yapıldığında diş beyazlatma işlemi genellikle güvenlidir. Hekiminizin belirleyeceği uygun malzemeler ve süreler diş minesine zarar vermeden istenen beyazlığı sağlar. Ancak internetten alınan ürünler, sosyal medyada gördüğünüz karışımlar ya da evde bilinçsizce yapılan uygulamalar diş minesini aşındırabilir, diş etlerinde tahrişe neden olabilir ve uzun vadede hassasiyeti artırabilir. Bu nedenle beyazlatma işlemi öncesinde mutlaka profesyonel bir değerlendirme yapılması, hem estetik hem de diş sağlığı açısından en güvenli yoldur.

10. Çocukların diş fırçalaması kaç yaşında başlamalı?

10. Çocukların diş fırçalaması kaç yaşında başlamalı?

Çocuklara genellikle 2 yaş civarında diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak gerekir. Bu yaşta yumuşak kıllı, küçük başlı bir diş fırçası ve çocuğun yaşına uygun miktarda florürlü diş macunu kullanılmalıdır. Sabah ve akşam düzenli fırçalama ileride diş çürüklerinin önlenmesinde en etkili adımdır.

