Dr. Dt. Cansuf Köse Öneriyor: Diş Sağlığını Korumak İçin 10 Altın Kural

Doğru yöntemlerle ve mutlaka diş hekimi kontrolünde yapıldığında diş beyazlatma işlemi genellikle güvenlidir. Hekiminizin belirleyeceği uygun malzemeler ve süreler diş minesine zarar vermeden istenen beyazlığı sağlar. Ancak internetten alınan ürünler, sosyal medyada gördüğünüz karışımlar ya da evde bilinçsizce yapılan uygulamalar diş minesini aşındırabilir, diş etlerinde tahrişe neden olabilir ve uzun vadede hassasiyeti artırabilir. Bu nedenle beyazlatma işlemi öncesinde mutlaka profesyonel bir değerlendirme yapılması, hem estetik hem de diş sağlığı açısından en güvenli yoldur.