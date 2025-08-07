onedio
Disney İzleyicilerini Heyecanlandıracak Haber: Hannah Montana Geri mi Dönüyor? Miley Cyrus’tan 2026 Sürprizi!

Ecem Dalgıçoğlu
07.08.2025 - 17:47

Bir döneme damgasını vuran Hannah Montana karakteri, yıllar sonra yeniden gündemde! Disney’in ikonik yıldızı Miley Cyrus, yaptığı son açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. Captialfm'in haberine göre, 2026 yılında 20. yılına girecek Hannah Montana için 'özel bir şey' planladığını söyleyen Cyrus, eski Disney izleyicilerini heyecanlandırdı!

Kaynak: https://www.capitalfm.com/news/music/...
Disney Channel tarihinin en efsane yapımlarından biri olan Hannah Montana, tam 20 yıl önce izleyiciyle buluşmuş ve kısa sürede tüm dünyada bir fenomene dönüşmüştü.

Dizinin başrolünde yer alan Miley Cyrus, hem Hannah karakteriyle hem de kendi müzik kariyeriyle yıldızlaşarak bir dönemin ikonlarından biri haline geldi.

Yıllar sonra gelen açıklama ise, bu efsanenin yeniden doğabileceğine dair heyecanı artırdı. 2026 yılında, dizinin 20. yılına özel olarak Miley Cyrus’un “özel bir şey” planladığı açıklandı.

Henüz resmi detaylar paylaşılmasa da bu açıklama, Hannah Montana’nın yeniden sahneye çıkacağı beklentilerini yükseltti.

Capitalfm'de yer alan habere göre, Miley Cyrus, SiriusXM TikTok Radio'da katıldığı bir yayında, Hannah Montana karakterinin kariyerinde çok özel bir yeri olduğunu vurguladı. “O karakter olmasaydı bugün ben bu kişi olmazdım,” diyerek 2026’da bir kutlama planladığını dile getirdi. Bu kutlamanın içeriği henüz açıklanmasa 20. yıla özel ürünler, etkinlikler, belki de özel bir performans ya da belgesel hazırlığında olduğu düşünülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan “Hannah Montana World Tour 2026” konseri iddiaları ise henüz doğrulanmadı!

Bazı kullanıcılar, Disney mağazalarında bu isimle çıkan tişört ve promosyon içeriklerini paylaşarak bir dünya turnesinin habercisi olabileceğini öne sürdü. Ancak Cyrus daha önce yaptığı açıklamalarda, büyük çaplı turnelere sıcak bakmadığını, hem mental sağlığı hem de fiziksel sınırları gereği sahneye daha seçici çıkmayı tercih ettiğini belirtmişti...

