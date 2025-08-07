Disney İzleyicilerini Heyecanlandıracak Haber: Hannah Montana Geri mi Dönüyor? Miley Cyrus’tan 2026 Sürprizi!
Bir döneme damgasını vuran Hannah Montana karakteri, yıllar sonra yeniden gündemde! Disney’in ikonik yıldızı Miley Cyrus, yaptığı son açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. Captialfm'in haberine göre, 2026 yılında 20. yılına girecek Hannah Montana için 'özel bir şey' planladığını söyleyen Cyrus, eski Disney izleyicilerini heyecanlandırdı!
Disney Channel tarihinin en efsane yapımlarından biri olan Hannah Montana, tam 20 yıl önce izleyiciyle buluşmuş ve kısa sürede tüm dünyada bir fenomene dönüşmüştü.
Henüz resmi detaylar paylaşılmasa da bu açıklama, Hannah Montana’nın yeniden sahneye çıkacağı beklentilerini yükseltti.
Sosyal medyada hızla yayılan “Hannah Montana World Tour 2026” konseri iddiaları ise henüz doğrulanmadı!
